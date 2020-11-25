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Назван способ запретить Google следить за смартфоном
Назван способ запретить Google следить за смартфоном
Чтобы запретить Google отслеживать местоположение iPhone, в учетной записи Google необходимо отключить параметр "история местоположений", пишет Business... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T01:14
2020-11-25T01:14
2020-11-25T01:14
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Чтобы запретить Google отслеживать местоположение iPhone, в учетной записи Google необходимо отключить параметр "история местоположений", пишет Business Insider.Для этого следует запустить приложение Google на iPhone, далее в разделе "управление учетной записью Google" надо выбрать пункт "конфиденциальность и персонализация" (также может называться "данные и персонализация"). После этого необходимо сдвинуть влево переключатель "история местоположений", чтобы деактивировать данную функцию.В случае, если этот параметр включен, данные о геолокации передаются приложениям и службам Google.Ранее эксперт назвал способ подделать геолокацию на смартфоне. Для этого лучше всего использовать технологию VPN. При этом он подчеркивает, что обход заблокированных Роскомнадзором ресурсов с помощью VPN нелегален.
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весь мир, google, apple iphone, технологии
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Чтобы запретить Google
отслеживать местоположение iPhone
, в учетной записи Google необходимо отключить параметр "история местоположений", пишет Business Insider
.
Для этого следует запустить приложение Google на iPhone, далее в разделе "управление учетной записью Google" надо выбрать пункт "конфиденциальность и персонализация" (также может называться "данные и персонализация"). После этого необходимо сдвинуть влево переключатель "история местоположений", чтобы деактивировать данную функцию.
В случае, если этот параметр включен, данные о геолокации передаются приложениям и службам Google.
Ранее эксперт назвал способ подделать геолокацию на смартфоне. Для этого лучше всего использовать технологию VPN. При этом он подчеркивает, что обход заблокированных Роскомнадзором ресурсов с помощью VPN нелегален.