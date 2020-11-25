https://ria.ru/20201125/google-1586181479.html

Назван способ запретить Google следить за смартфоном

Назван способ запретить Google следить за смартфоном

Чтобы запретить Google отслеживать местоположение iPhone, в учетной записи Google необходимо отключить параметр "история местоположений", пишет Business... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T01:14

2020-11-25T01:14

2020-11-25T01:14

весь мир

google

apple iphone

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/100936/79/1009367919_0:109:2500:1515_1400x0_80_0_0_808492384ca3c2542533346f05a9c410.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Чтобы запретить Google отслеживать местоположение iPhone, в учетной записи Google необходимо отключить параметр "история местоположений", пишет Business Insider.Для этого следует запустить приложение Google на iPhone, далее в разделе "управление учетной записью Google" надо выбрать пункт "конфиденциальность и персонализация" (также может называться "данные и персонализация"). После этого необходимо сдвинуть влево переключатель "история местоположений", чтобы деактивировать данную функцию.В случае, если этот параметр включен, данные о геолокации передаются приложениям и службам Google.Ранее эксперт назвал способ подделать геолокацию на смартфоне. Для этого лучше всего использовать технологию VPN. При этом он подчеркивает, что обход заблокированных Роскомнадзором ресурсов с помощью VPN нелегален.

https://ria.ru/20201027/chat-1581843997.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, google, apple iphone, технологии