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Премьера фильма "День курка" с Мелом Гибсоном состоится в Сети
Премьера фильма "День курка" с Мелом Гибсоном состоится в Сети
Премьера научно-фантастического боевика "День курка" с Мелом Гибсоном в США пройдет онлайн на потоковом сервисе Hulu, сообщает Deadline. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T06:23
2020-11-25T06:23
2020-11-25T06:23
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мел гибсон
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Премьера научно-фантастического боевика "День курка" с Мелом Гибсоном в США пройдет онлайн на потоковом сервисе Hulu, сообщает Deadline.Hulu заплатил восьмизначную сумму за права на показ этого фильма, бюджет которого составляет 45 миллионов. Режиссер проекта Джо Карнахан. В ленте снимались Фрэнк Грилло, Наоми Уоттс, Мел Гибсон, Уилл Сассо, Аннабелль Уоллис и другие актеры.Персонаж Фрэнка Грилло попадает во временную петлю и вынужден каждый день проживать свою смерть. Чтобы выбраться из этой ситуации, ему предстоит понять, какое отношение к его гибели имеет правительственная программа, которую возглавляет герой Мела Гибсона. О дате показа фильма на Hulu и о российской премьере пока ничего не сообщается.
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кино и сериалы, новости культуры, мел гибсон, наоми уоттс
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости.
Премьера научно-фантастического боевика "День курка" с Мелом Гибсоном в США пройдет онлайн на потоковом сервисе Hulu, сообщает
Deadline.
Hulu заплатил восьмизначную сумму за права на показ этого фильма, бюджет которого составляет 45 миллионов.
Режиссер проекта Джо Карнахан. В ленте снимались Фрэнк Грилло, Наоми Уоттс, Мел Гибсон, Уилл Сассо, Аннабелль Уоллис и другие актеры.
Персонаж Фрэнка Грилло попадает во временную петлю и вынужден каждый день проживать свою смерть. Чтобы выбраться из этой ситуации, ему предстоит понять, какое отношение к его гибели имеет правительственная программа, которую возглавляет герой Мела Гибсона.
О дате показа фильма на Hulu и о российской премьере пока ничего не сообщается.