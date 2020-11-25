https://ria.ru/20201125/gibson-1586084344.html

Премьера фильма "День курка" с Мелом Гибсоном состоится в Сети

Премьера фильма "День курка" с Мелом Гибсоном состоится в Сети

Премьера научно-фантастического боевика "День курка" с Мелом Гибсоном в США пройдет онлайн на потоковом сервисе Hulu, сообщает Deadline. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T06:23

2020-11-25T06:23

2020-11-25T06:23

культура

кино и сериалы

новости культуры

мел гибсон

наоми уоттс

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Премьера научно-фантастического боевика "День курка" с Мелом Гибсоном в США пройдет онлайн на потоковом сервисе Hulu, сообщает Deadline.Hulu заплатил восьмизначную сумму за права на показ этого фильма, бюджет которого составляет 45 миллионов. Режиссер проекта Джо Карнахан. В ленте снимались Фрэнк Грилло, Наоми Уоттс, Мел Гибсон, Уилл Сассо, Аннабелль Уоллис и другие актеры.Персонаж Фрэнка Грилло попадает во временную петлю и вынужден каждый день проживать свою смерть. Чтобы выбраться из этой ситуации, ему предстоит понять, какое отношение к его гибели имеет правительственная программа, которую возглавляет герой Мела Гибсона. О дате показа фильма на Hulu и о российской премьере пока ничего не сообщается.

https://ria.ru/20201009/fatman-1578783239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, мел гибсон, наоми уоттс