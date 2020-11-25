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Премьера фильма "День курка" с Мелом Гибсоном состоится в Сети
Премьера фильма "День курка" с Мелом Гибсоном состоится в Сети
Премьера научно-фантастического боевика "День курка" с Мелом Гибсоном в США пройдет онлайн на потоковом сервисе Hulu, сообщает Deadline. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T06:23
2020-11-25T06:23
культура
кино и сериалы
новости культуры
мел гибсон
наоми уоттс
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Премьера научно-фантастического боевика "День курка" с Мелом Гибсоном в США пройдет онлайн на потоковом сервисе Hulu, сообщает Deadline.Hulu заплатил восьмизначную сумму за права на показ этого фильма, бюджет которого составляет 45 миллионов. Режиссер проекта Джо Карнахан. В ленте снимались Фрэнк Грилло, Наоми Уоттс, Мел Гибсон, Уилл Сассо, Аннабелль Уоллис и другие актеры.Персонаж Фрэнка Грилло попадает во временную петлю и вынужден каждый день проживать свою смерть. Чтобы выбраться из этой ситуации, ему предстоит понять, какое отношение к его гибели имеет правительственная программа, которую возглавляет герой Мела Гибсона. О дате показа фильма на Hulu и о российской премьере пока ничего не сообщается.
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кино и сериалы, новости культуры, мел гибсон, наоми уоттс

Премьера фильма "День курка" с Мелом Гибсоном состоится в Сети

06:23 25.11.2020
 
© Big Red FilmsКадр из фильма "День курка"
Кадр из фильма День курка - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Big Red Films
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Премьера научно-фантастического боевика "День курка" с Мелом Гибсоном в США пройдет онлайн на потоковом сервисе Hulu, сообщает Deadline.
Hulu заплатил восьмизначную сумму за права на показ этого фильма, бюджет которого составляет 45 миллионов.
Режиссер проекта Джо Карнахан. В ленте снимались Фрэнк Грилло, Наоми Уоттс, Мел Гибсон, Уилл Сассо, Аннабелль Уоллис и другие актеры.
Персонаж Фрэнка Грилло попадает во временную петлю и вынужден каждый день проживать свою смерть. Чтобы выбраться из этой ситуации, ему предстоит понять, какое отношение к его гибели имеет правительственная программа, которую возглавляет герой Мела Гибсона.
О дате показа фильма на Hulu и о российской премьере пока ничего не сообщается.
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