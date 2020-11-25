Меркель сообщила о продлении ограниченного локдауна
23:58 25.11.2020 (обновлено: 01:06 26.11.2020)
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПустая улица перед Бранденбургскими воротами в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры в ФРГ, принятые в связи с коронавирусом, будут продлены до 20 декабря, ограничение социальных контактов будет продлено предположительно до начала января, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших ограничительных мер в связи с распространением COVID.
"Ясное заявление федерации и земель состоит в том, что мы не можем завершить ограничительные меры в конце ноября", - сказала Меркель, добавив, что ограниченный локдаун, введенный в ФРГ со 2 ноября, "предварительно продлен до 20 декабря".
Ранее о том, что ограничительные меры продлены до 20 декабря, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.
"Мы также исходим из того и едины в том, что в связи с большими цифрами зараженных ограничения... должны сохраняться до начала января, если только мы не увидим неожиданный спад заболеваемости из расчета менее 50 человек (за семь дней) на 100 тысяч населения", - добавила Меркель.
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