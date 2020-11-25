https://ria.ru/20201125/germaniya-1586361765.html

Меркель сообщила о продлении ограниченного локдауна

Меркель сообщила о продлении ограниченного локдауна

Ограничительные меры в ФРГ, принятые в связи с коронавирусом, будут продлены до 20 декабря, ограничение социальных контактов будет продлено предположительно до... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T23:58

2020-11-25T23:58

2020-11-26T01:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры в ФРГ, принятые в связи с коронавирусом, будут продлены до 20 декабря, ограничение социальных контактов будет продлено предположительно до начала января, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших ограничительных мер в связи с распространением COVID."Ясное заявление федерации и земель состоит в том, что мы не можем завершить ограничительные меры в конце ноября", - сказала Меркель, добавив, что ограниченный локдаун, введенный в ФРГ со 2 ноября, "предварительно продлен до 20 декабря".Ранее о том, что ограничительные меры продлены до 20 декабря, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф."Мы также исходим из того и едины в том, что в связи с большими цифрами зараженных ограничения... должны сохраняться до начала января, если только мы не увидим неожиданный спад заболеваемости из расчета менее 50 человек (за семь дней) на 100 тысяч населения", - добавила Меркель.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586343573.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, ангела меркель, германия, в мире