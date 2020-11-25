Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201125/germaniya-1586361765.html
Меркель сообщила о продлении ограниченного локдауна
Меркель сообщила о продлении ограниченного локдауна
Ограничительные меры в ФРГ, принятые в связи с коронавирусом, будут продлены до 20 декабря, ограничение социальных контактов будет продлено предположительно до... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T23:58
2020-11-26T01:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582851618_0:316:3072:2044_1400x0_80_0_0_48bb640c2fc5129575498751281b699e.jpg
БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры в ФРГ, принятые в связи с коронавирусом, будут продлены до 20 декабря, ограничение социальных контактов будет продлено предположительно до начала января, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших ограничительных мер в связи с распространением COVID."Ясное заявление федерации и земель состоит в том, что мы не можем завершить ограничительные меры в конце ноября", - сказала Меркель, добавив, что ограниченный локдаун, введенный в ФРГ со 2 ноября, "предварительно продлен до 20 декабря".Ранее о том, что ограничительные меры продлены до 20 декабря, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф."Мы также исходим из того и едины в том, что в связи с большими цифрами зараженных ограничения... должны сохраняться до начала января, если только мы не увидим неожиданный спад заболеваемости из расчета менее 50 человек (за семь дней) на 100 тысяч населения", - добавила Меркель.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586343573.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582851618_299:0:3030:2048_1400x0_80_0_0_31b7f68fc68a7ac057d8deae5a26f786.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, ангела меркель, германия, в мире

Меркель сообщила о продлении ограниченного локдауна

23:58 25.11.2020 (обновлено: 01:06 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПустая улица перед Бранденбургскими воротами в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Пустая улица перед Бранденбургскими воротами в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры в ФРГ, принятые в связи с коронавирусом, будут продлены до 20 декабря, ограничение социальных контактов будет продлено предположительно до начала января, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших ограничительных мер в связи с распространением COVID.
"Ясное заявление федерации и земель состоит в том, что мы не можем завершить ограничительные меры в конце ноября", - сказала Меркель, добавив, что ограниченный локдаун, введенный в ФРГ со 2 ноября, "предварительно продлен до 20 декабря".
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 20:48Распространение нового коронавируса
В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог перейти к человеку
Ранее о том, что ограничительные меры продлены до 20 декабря, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.
"Мы также исходим из того и едины в том, что в связи с большими цифрами зараженных ограничения... должны сохраняться до начала января, если только мы не увидим неожиданный спад заболеваемости из расчета менее 50 человек (за семь дней) на 100 тысяч населения", - добавила Меркель.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнгела МеркельГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:29Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Лента новостейМолния