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В Германии заявили о "более явственной угрозе" со стороны России
В Германии заявили о "более явственной угрозе" со стороны России
Германия должна поддерживать свои военные расходы на высоком уровне, чтобы Европа была способной вести диалог с Россией "с позиции силы" из-за более... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:05
2020-11-25T17:06
сергей лавров
нато
швеция
москва
европа
в мире
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Германия должна поддерживать свои военные расходы на высоком уровне, чтобы Европа была способной вести диалог с Россией "с позиции силы" из-за более "явственной" военной угрозы после модернизации российских вооружений, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр."На фоне озвученных вами сумм и независимо от них остается фактом, что российская сторона сделала масштабные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что ее угроза стала еще более явственной", - заявила она на слушаниях в бундестаге, отвечая на вопрос депутата, об оправданности высоких бюджетных расходов НАТО, в том числе на фоне пандемии.Министр заявила, что рекомендует вести переговоры по этому вопросу "с коллегами из балтийских стран, Швеции, Центральной и Восточной Европы". "Если мы должны вступить в переговоры по вопросу разоружения с позиции силы, то мы должны усилить нашу позицию. Это всегда была хорошая традиционная позиция германской внешней политики и должна остаться такой в будущем", - добавила министр.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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сергей лавров, нато, швеция, москва, европа, в мире

В Германии заявили о "более явственной угрозе" со стороны России

17:05 25.11.2020 (обновлено: 17:06 25.11.2020)
 
© AP Photo / Michael SohnАннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Michael Sohn
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Германия должна поддерживать свои военные расходы на высоком уровне, чтобы Европа была способной вести диалог с Россией "с позиции силы" из-за более "явственной" военной угрозы после модернизации российских вооружений, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"На фоне озвученных вами сумм и независимо от них остается фактом, что российская сторона сделала масштабные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что ее угроза стала еще более явственной", - заявила она на слушаниях в бундестаге, отвечая на вопрос депутата, об оправданности высоких бюджетных расходов НАТО, в том числе на фоне пандемии.
Министр заявила, что рекомендует вести переговоры по этому вопросу "с коллегами из балтийских стран, Швеции, Центральной и Восточной Европы". "Если мы должны вступить в переговоры по вопросу разоружения с позиции силы, то мы должны усилить нашу позицию. Это всегда была хорошая традиционная позиция германской внешней политики и должна остаться такой в будущем", - добавила министр.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Лавров назвал тон руководства Германии по отношению к России неприемлемым - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 14:09
Лавров назвал тон руководства Германии по отношению к России неприемлемым
 
Сергей ЛавровНАТОШвецияМоскваЕвропаВ мире
 
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