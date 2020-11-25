В Германии заявили о "более явственной угрозе" со стороны России
17:05 25.11.2020 (обновлено: 17:06 25.11.2020)
© AP Photo / Michael SohnАннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Германия должна поддерживать свои военные расходы на высоком уровне, чтобы Европа была способной вести диалог с Россией "с позиции силы" из-за более "явственной" военной угрозы после модернизации российских вооружений, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"На фоне озвученных вами сумм и независимо от них остается фактом, что российская сторона сделала масштабные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что ее угроза стала еще более явственной", - заявила она на слушаниях в бундестаге, отвечая на вопрос депутата, об оправданности высоких бюджетных расходов НАТО, в том числе на фоне пандемии.
Министр заявила, что рекомендует вести переговоры по этому вопросу "с коллегами из балтийских стран, Швеции, Центральной и Восточной Европы". "Если мы должны вступить в переговоры по вопросу разоружения с позиции силы, то мы должны усилить нашу позицию. Это всегда была хорошая традиционная позиция германской внешней политики и должна остаться такой в будущем", - добавила министр.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.