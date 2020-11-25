https://ria.ru/20201125/eksport-1586280018.html

Россия создает новые точки роста экспорта в Китай

Россия создает новые точки роста экспорта в Китай

Россия создает точки роста экспорта в регионы КНР. Важным шагом в этом направлении стало установление партнерства Российской торговой компании в Китае с... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:43

2020-11-25T15:43

2020-11-25T15:43

россия-китай: главное

российский экспортный центр

шаньдун

шос

азия

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МОСКВА, 25 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Россия создает точки роста экспорта в регионы КНР. Важным шагом в этом направлении стало установление партнерства Российской торговой компании в Китае с демонстрационной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в провинции Шаньдун. Соответствующий документ подписан на полях 12-й Китайской ярмарки иноинвестиций и предполагает взаимодействие в поиске наиболее перспективных импортеров российской продукции.Как отметил директор департамента коммуникаций Российской торговой компании в Китае, подписание документа означает выход в китайские регионы, где имеется спрос на российскую продукцию. Это соответствует стратегии определения ключевых, наиболее перспективных региональных "точек роста" экспорта в России и, соответственно, импорта в Китае. Зона регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС была создана по итогам саммита ШОС в городе Цзяочжоу в 2018 году. Ее площадь - 61 кв. км. На ее базе действует комплексный узел морского, воздушного шоссейного и железнодорожного транспорта. Здесь работает центр молодежных стартапов, проводятся ежегодная торгово-инвестиционная выставка, создается фонд инноваций и предпринимательства.Российская торговая компания в Китае создана дочерними компаниями ВЭБ.РФ: ВЭБ Азия Лимитед и Российским экспортным центром.

https://ria.ru/20201124/vstrecha-1586064467.html

шаньдун

азия

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российский экспортный центр, шаньдун, шос, азия