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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201125/eksport-1586280018.html
Россия создает новые точки роста экспорта в Китай
Россия создает новые точки роста экспорта в Китай
Россия создает точки роста экспорта в регионы КНР. Важным шагом в этом направлении стало установление партнерства Российской торговой компании в Китае с... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:43
2020-11-25T15:43
россия-китай: главное
российский экспортный центр
шаньдун
шос
азия
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МОСКВА, 25 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Россия создает точки роста экспорта в регионы КНР. Важным шагом в этом направлении стало установление партнерства Российской торговой компании в Китае с демонстрационной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в провинции Шаньдун. Соответствующий документ подписан на полях 12-й Китайской ярмарки иноинвестиций и предполагает взаимодействие в поиске наиболее перспективных импортеров российской продукции.Как отметил директор департамента коммуникаций Российской торговой компании в Китае, подписание документа означает выход в китайские регионы, где имеется спрос на российскую продукцию. Это соответствует стратегии определения ключевых, наиболее перспективных региональных "точек роста" экспорта в России и, соответственно, импорта в Китае. Зона регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС была создана по итогам саммита ШОС в городе Цзяочжоу в 2018 году. Ее площадь - 61 кв. км. На ее базе действует комплексный узел морского, воздушного шоссейного и железнодорожного транспорта. Здесь работает центр молодежных стартапов, проводятся ежегодная торгово-инвестиционная выставка, создается фонд инноваций и предпринимательства.Российская торговая компания в Китае создана дочерними компаниями ВЭБ.РФ: ВЭБ Азия Лимитед и Российским экспортным центром.
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российский экспортный центр, шаньдун, шос, азия

Россия создает новые точки роста экспорта в Китай

15:43 25.11.2020
 
© REUTERS / Sun YileiГрузовик с контейнером в логистическом центре недалеко от порта Тяньцзинь в Китае
Грузовик с контейнером в логистическом центре недалеко от порта Тяньцзинь в Китае - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© REUTERS / Sun Yilei
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МОСКВА, 25 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Россия создает точки роста экспорта в регионы КНР. Важным шагом в этом направлении стало установление партнерства Российской торговой компании в Китае с демонстрационной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в провинции Шаньдун.
Соответствующий документ подписан на полях 12-й Китайской ярмарки иноинвестиций и предполагает взаимодействие в поиске наиболее перспективных импортеров российской продукции.
Как отметил директор департамента коммуникаций Российской торговой компании в Китае, подписание документа означает выход в китайские регионы, где имеется спрос на российскую продукцию. Это соответствует стратегии определения ключевых, наиболее перспективных региональных "точек роста" экспорта в России и, соответственно, импорта в Китае.
Зона регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС была создана по итогам саммита ШОС в городе Цзяочжоу в 2018 году. Ее площадь - 61 кв. км. На ее базе действует комплексный узел морского, воздушного шоссейного и железнодорожного транспорта. Здесь работает центр молодежных стартапов, проводятся ежегодная торгово-инвестиционная выставка, создается фонд инноваций и предпринимательства.
Российская торговая компания в Китае создана дочерними компаниями ВЭБ.РФ: ВЭБ Азия Лимитед и Российским экспортным центром.
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