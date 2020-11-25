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Туризм
https://ria.ru/20201125/egipet-1586236446.html
Эксперты рассказали, какие ограничения вводятся на курортах в Египте
Эксперты рассказали, какие ограничения вводятся на курортах в Египте
С 1 декабря в Египте вводятся новые правила, ограничивающие работу магазинов, ресторанов, кафе, мастерских, торговых центров и развлекательных заведений,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:02
2020-11-25T15:14
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. С 1 декабря в Египте вводятся новые правила, ограничивающие работу магазинов, ресторанов, кафе, мастерских, торговых центров и развлекательных заведений, сообщает АТОР.Ежедневно все магазины и торговые центры будут работать в летний период с семи до 23 часов (в выходные и праздники до полуночи). В зимний сезон они закроются на час раньше (в выходные и праздники — в 23 часа).В рестораны, кафе и базары летом посетители смогут попасть с пяти утра до часу ночи, зимой – до полуночи. Ночные клубы и дискотеки смогут функционировать только до двух часов ночи.Торговые точки и заведения общепита в аэропортах будут работать круглосуточно. Такой же график — у службы доставки еды из ресторанов.В министерстве туризма и древностей Египта пояснили, что новые правила не распространяются на мероприятия и магазины, расположенные в отелях, или связанные с ними заведения.Таким образом, ночной шоппинг и развлечения у туристов на курортах Египта останутся, но только в рамках гостиничных комплексов. Просидеть до утра с кальяном в центре в Шарм-эш-Шейхе или Хургаде уже не выйдет. И с покупкой сувениров в городе нужно будет уложиться до 23 часов.Решение властей вызвало критику со стороны египетского бизнеса. По мнению Торговой ассоциации, фактический запрет на ночную жизнь негативно повлияет на позиционирование Египта как туристического направления. А также снизит товарооборот и увеличит безработицу, поскольку многим заведениям придется отказаться от ночной смены.
https://ria.ru/20201125/turtsiya-1586131735.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет

Эксперты рассказали, какие ограничения вводятся на курортах в Египте

15:02 25.11.2020 (обновлено: 15:14 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУличный торговец в Шарм-эль-Шейхе
Уличный торговец в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. С 1 декабря в Египте вводятся новые правила, ограничивающие работу магазинов, ресторанов, кафе, мастерских, торговых центров и развлекательных заведений, сообщает АТОР.
Ежедневно все магазины и торговые центры будут работать в летний период с семи до 23 часов (в выходные и праздники до полуночи). В зимний сезон они закроются на час раньше (в выходные и праздники — в 23 часа).
В рестораны, кафе и базары летом посетители смогут попасть с пяти утра до часу ночи, зимой – до полуночи. Ночные клубы и дискотеки смогут функционировать только до двух часов ночи.
Торговые точки и заведения общепита в аэропортах будут работать круглосуточно. Такой же график — у службы доставки еды из ресторанов.
В министерстве туризма и древностей Египта пояснили, что новые правила не распространяются на мероприятия и магазины, расположенные в отелях, или связанные с ними заведения.
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Таким образом, ночной шоппинг и развлечения у туристов на курортах Египта останутся, но только в рамках гостиничных комплексов. Просидеть до утра с кальяном в центре в Шарм-эш-Шейхе или Хургаде уже не выйдет. И с покупкой сувениров в городе нужно будет уложиться до 23 часов.
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