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В Иркутской области три человека погибли при ДТП
В Иркутской области три человека погибли при ДТП
Иномарки столкнулись в пригороде Братска, три человека погибли, двое госпитализированы, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T05:38
2020-11-25T05:38
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Иномарки столкнулись в пригороде Братска, три человека погибли, двое госпитализированы, сообщает ГУМВД по Иркутской области.В ДТП столкнулись Toyota Corolla и Nissan X-Trail."В результате аварии трое пассажиров Toyota скончались на месте, водители обоих транспортных средств госпитализированы", - говорится в сообщении.Дорожный инцидент произошел в 08.20 (03.20 мск). Предварительно известно, что в Toyota Corolla мужчины ехали на работу, в Nissan X-Trail водитель возвращался с работы из поселка Вихоревка. На месте работает следственно-оперативная группа.
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иркутская область, происшествия

В Иркутской области три человека погибли при ДТП

05:38 25.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Иномарки столкнулись в пригороде Братска, три человека погибли, двое госпитализированы, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В ДТП столкнулись Toyota Corolla и Nissan X-Trail.
"В результате аварии трое пассажиров Toyota скончались на месте, водители обоих транспортных средств госпитализированы", - говорится в сообщении.
Дорожный инцидент произошел в 08.20 (03.20 мск). Предварительно известно, что в Toyota Corolla мужчины ехали на работу, в Nissan X-Trail водитель возвращался с работы из поселка Вихоревка. На месте работает следственно-оперативная группа.
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