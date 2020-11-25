https://ria.ru/20201125/dtp-1586188419.html
В Иркутской области три человека погибли при ДТП
В Иркутской области три человека погибли при ДТП
Иномарки столкнулись в пригороде Братска, три человека погибли, двое госпитализированы, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T05:38
2020-11-25T05:38
2020-11-25T05:38
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Иномарки столкнулись в пригороде Братска, три человека погибли, двое госпитализированы, сообщает ГУМВД по Иркутской области.В ДТП столкнулись Toyota Corolla и Nissan X-Trail."В результате аварии трое пассажиров Toyota скончались на месте, водители обоих транспортных средств госпитализированы", - говорится в сообщении.Дорожный инцидент произошел в 08.20 (03.20 мск). Предварительно известно, что в Toyota Corolla мужчины ехали на работу, в Nissan X-Trail водитель возвращался с работы из поселка Вихоревка. На месте работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20201124/dtp-1586144757.html
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иркутская область, происшествия