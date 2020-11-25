https://ria.ru/20201125/drova-1586244292.html

Около 20 тысяч доставок дров на дачи выполнено в Москве за три месяца

Около 20 тысяч доставок дров на дачи выполнено в Москве за три месяца

Городские службы выполнили 20 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:05

2020-11-25T13:05

2020-11-25T13:31

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Городские службы выполнили 20 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в рамках исполнения поручения мэра Москвы организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции."Городские службы выполняют примерно 350-400 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы. За три месяца выполнено 20 тысяч таких заявок, работа продолжается", — сообщил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль. -0-

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москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва