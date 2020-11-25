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Около 20 тысяч доставок дров на дачи выполнено в Москве за три месяца
Около 20 тысяч доставок дров на дачи выполнено в Москве за три месяца
Городские службы выполнили 20 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:05
2020-11-25T13:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Городские службы выполнили 20 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в рамках исполнения поручения мэра Москвы организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции."Городские службы выполняют примерно 350-400 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы. За три месяца выполнено 20 тысяч таких заявок, работа продолжается", — сообщил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль. -0-
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Около 20 тысяч доставок дров на дачи выполнено в Москве за три месяца

13:05 25.11.2020 (обновлено: 13:31 25.11.2020)
 
© Fotolia / kvdkzГрузовик, перевозящий дрова, на трассе
Грузовик, перевозящий дрова, на трассе - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Fotolia / kvdkz
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Городские службы выполнили 20 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в рамках исполнения поручения мэра Москвы организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции.
"Городские службы выполняют примерно 350-400 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы. За три месяца выполнено 20 тысяч таких заявок, работа продолжается", — сообщил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.
Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль. -0-
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 11:56Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Власти Москвы выполнили более 8,5 тысяч заявок по доставке дров на дачи
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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