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Украинская делегация сорвала переговоры контактной группы по Донбассу
Украинская делегация сорвала переговоры контактной группы по Донбассу
Представитель самопровозглашенной ЛНР в контактной группе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что Украина "организовала скандал" во время переговоров. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T22:41
2020-11-25T23:49
хайди грау
родион мирошник
обсе
донецкая народная республика
борис грызлов
луганская область
луганск
в мире
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ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной ЛНР в контактной группе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что Украина "организовала скандал" во время переговоров.Заседание контактной группы состоялось в среду в формате видеоконференции. По словам Мирошника, представитель Киева Леонид Кравчук сообщил, что при подготовке дорожной карты украинская сторона не намерена рассматривать предложения самопровозглашенных республик Донбасса, а "хочет видеть только проект от Российской Федерации".Как написал Мирошник в Telegram-канале, отказ Киева от обсуждения и согласования с ДНР и ЛНР проектов законов по урегулированию конфликта — это, по сути, "заявление о выходе Украины и из контактной группы, и из Минских соглашений".Представитель Луганска уточнил, что после этого ЛНР и ДНР спросили Кравчука, является ли это официальной позицией Киева и уполномочен ли он делать такие высказывания. В свою очередь, полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов отметил, что подобные действия Украины не направлены на урегулирование конфликта, добавил Мирошник."Он (Грызлов. — Прим. ред.) заявил, что Россия действительно поддерживает план, подготовленный в Луганске и Донецке, как минимум потому что он соответствует Минским соглашениям. А любой план, подготовленный и внесенный Россией, может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Украины — соответственно, его не будет", — указал Мирошник.По его словам, Кравчук назвал комментарий Грызлова "заявлением о выходе России из Минских соглашений", добавив, что Киев сам разберется с ситуацией на "украинской территории". Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау расценила этот тезис как "попытки вытолкать всех других" из контактной группы, написал Мирошник."Логичным финалом перепалки стало жесткое заявление Бориса Грызлова, осадившего почетного пенсионера Кравчука напоминанием, что для таких заявлений необходимо иметь соответствующие полномочия. Он отметил, что Российская Федерация вошла в контактную группу по приглашению Украины для урегулирования внутреннего конфликта, разгоревшегося на украинской территории. Если мнение руководства Украины изменилось, то оно должно сделать об этом соответствующее заявление", — говорится в посте.Как ранее сообщил советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович, Киев разработал "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Кравчук при этом заявил, что Украина предложила "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного проекта.Грызлов подчеркнул, что этот план противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созывом очередного саммита "нормандского формата".
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хайди грау, родион мирошник, обсе, донецкая народная республика, борис грызлов, луганская область, луганск, в мире

Украинская делегация сорвала переговоры контактной группы по Донбассу

22:41 25.11.2020 (обновлено: 23:49 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной ЛНР в контактной группе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что Украина "организовала скандал" во время переговоров.
Заседание контактной группы состоялось в среду в формате видеоконференции. По словам Мирошника, представитель Киева Леонид Кравчук сообщил, что при подготовке дорожной карты украинская сторона не намерена рассматривать предложения самопровозглашенных республик Донбасса, а "хочет видеть только проект от Российской Федерации".
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Как написал Мирошник в Telegram-канале, отказ Киева от обсуждения и согласования с ДНР и ЛНР проектов законов по урегулированию конфликта — это, по сути, "заявление о выходе Украины и из контактной группы, и из Минских соглашений".
Представитель Луганска уточнил, что после этого ЛНР и ДНР спросили Кравчука, является ли это официальной позицией Киева и уполномочен ли он делать такие высказывания. В свою очередь, полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов отметил, что подобные действия Украины не направлены на урегулирование конфликта, добавил Мирошник.
"Он (Грызлов. — Прим. ред.) заявил, что Россия действительно поддерживает план, подготовленный в Луганске и Донецке, как минимум потому что он соответствует Минским соглашениям. А любой план, подготовленный и внесенный Россией, может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Украины — соответственно, его не будет", — указал Мирошник.
По его словам, Кравчук назвал комментарий Грызлова "заявлением о выходе России из Минских соглашений", добавив, что Киев сам разберется с ситуацией на "украинской территории". Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау расценила этот тезис как "попытки вытолкать всех других" из контактной группы, написал Мирошник.
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"Логичным финалом перепалки стало жесткое заявление Бориса Грызлова, осадившего почетного пенсионера Кравчука напоминанием, что для таких заявлений необходимо иметь соответствующие полномочия. Он отметил, что Российская Федерация вошла в контактную группу по приглашению Украины для урегулирования внутреннего конфликта, разгоревшегося на украинской территории. Если мнение руководства Украины изменилось, то оно должно сделать об этом соответствующее заявление", — говорится в посте.
Как ранее сообщил советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович, Киев разработал "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Кравчук при этом заявил, что Украина предложила "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного проекта.
Грызлов подчеркнул, что этот план противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созывом очередного саммита "нормандского формата".
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Хайди ГрауРодион МирошникОБСЕДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловЛуганская областьЛуганскВ мире
 
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