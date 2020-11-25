Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201125/detsady-1586307113.html
Очередь в детские сады Сургутского района ХМАО сократят вдвое
Очередь в детские сады Сургутского района ХМАО сократят вдвое
Очередь в детские сады Сургутского района ХМАО в 2021 году должна сократиться вдвое благодаря вводу новых дошкольных учреждений, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:36
2020-11-25T17:36
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576272269_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fe3b52d16b9a66dccb7a6499df2d311a.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Очередь в детские сады Сургутского района ХМАО в 2021 году должна сократиться вдвое благодаря вводу новых дошкольных учреждений, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.Руководитель администрации района в среду в режиме онлайн-конференции встретился с общественниками, педагогами и представителями муниципального департамента образования. Одна из тем встречи, как написал Трубецкой на своей странице в Facebook, касалась ситуации с местами для детей в дошкольных организациях Сургутского района.По его словам, дальнейшая задача районных властей - построить детские сады в двух поселениях Сургутского района, в том числе в поселке Белый Яр, третьем по численности населенном пункте муниципального образования. Также, пояснил Трубецкой, капремонт нужен двум детсадам в городе Лянтор и поселке Федоровский, на которые приходится половина населения района.Как уточнили журналистам в администрации Сургутского района, очередь в детских садах заметно сократится благодаря вводу двух дошкольных учреждений, каждое из которых будет готово принять до 300 воспитанников.Первое из них - новый корпус детсада в поселке Нижнесортымский - с 16 ноября начал принимать дошкольников, в том числе в возрасте от двух месяцев до трех лет. Ввод в эксплуатацию детского сада в Солнечном, о котором сообщал Трубецкой, запланирован в первом квартале 2021 года, за счет появления объекта в поселке также будет доступно дошкольное образование для детей до трех лет, добавили в муниципалитете.
https://ria.ru/20200610/1572749380.html
https://ria.ru/20201125/snos-1586265543.html
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576272269_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4b58dc0571931a011fdd879239ab3289.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество

Очередь в детские сады Сургутского района ХМАО сократят вдвое

17:36 25.11.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРазвивающие игрушки
Развивающие игрушки - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Очередь в детские сады Сургутского района ХМАО в 2021 году должна сократиться вдвое благодаря вводу новых дошкольных учреждений, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Руководитель администрации района в среду в режиме онлайн-конференции встретился с общественниками, педагогами и представителями муниципального департамента образования. Одна из тем встречи, как написал Трубецкой на своей странице в Facebook, касалась ситуации с местами для детей в дошкольных организациях Сургутского района.

"Важный вопрос - очередь детей в сады. В настоящий момент у нас ждут место в садике 1360 детей. В следующем году это количество сократится до 640 благодаря открытию детсада в Солнечном", - отметил Трубецкой.

По его словам, дальнейшая задача районных властей - построить детские сады в двух поселениях Сургутского района, в том числе в поселке Белый Яр, третьем по численности населенном пункте муниципального образования. Также, пояснил Трубецкой, капремонт нужен двум детсадам в городе Лянтор и поселке Федоровский, на которые приходится половина населения района.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 14:49Ханты-Мансийский Автономный Округ
Сургутский район ХМАО втрое увеличил финансирование ремонта дорог
Как уточнили журналистам в администрации Сургутского района, очередь в детских садах заметно сократится благодаря вводу двух дошкольных учреждений, каждое из которых будет готово принять до 300 воспитанников.
Первое из них - новый корпус детсада в поселке Нижнесортымский - с 16 ноября начал принимать дошкольников, в том числе в возрасте от двух месяцев до трех лет. Ввод в эксплуатацию детского сада в Солнечном, о котором сообщал Трубецкой, запланирован в первом квартале 2021 года, за счет появления объекта в поселке также будет доступно дошкольное образование для детей до трех лет, добавили в муниципалитете.
Дорога в поселке Белый Яр (ХМАО) - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 14:34Ханты-Мансийский Автономный Округ
Крупнейший район ХМАО планирует снести 48 аварийных домов
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:29Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Лента новостейМолния