https://ria.ru/20201125/detsady-1586307113.html

Очередь в детские сады Сургутского района ХМАО сократят вдвое

Очередь в детские сады Сургутского района ХМАО сократят вдвое

Очередь в детские сады Сургутского района ХМАО в 2021 году должна сократиться вдвое благодаря вводу новых дошкольных учреждений, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:36

2020-11-25T17:36

2020-11-25T17:36

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Очередь в детские сады Сургутского района ХМАО в 2021 году должна сократиться вдвое благодаря вводу новых дошкольных учреждений, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.Руководитель администрации района в среду в режиме онлайн-конференции встретился с общественниками, педагогами и представителями муниципального департамента образования. Одна из тем встречи, как написал Трубецкой на своей странице в Facebook, касалась ситуации с местами для детей в дошкольных организациях Сургутского района.По его словам, дальнейшая задача районных властей - построить детские сады в двух поселениях Сургутского района, в том числе в поселке Белый Яр, третьем по численности населенном пункте муниципального образования. Также, пояснил Трубецкой, капремонт нужен двум детсадам в городе Лянтор и поселке Федоровский, на которые приходится половина населения района.Как уточнили журналистам в администрации Сургутского района, очередь в детских садах заметно сократится благодаря вводу двух дошкольных учреждений, каждое из которых будет готово принять до 300 воспитанников.Первое из них - новый корпус детсада в поселке Нижнесортымский - с 16 ноября начал принимать дошкольников, в том числе в возрасте от двух месяцев до трех лет. Ввод в эксплуатацию детского сада в Солнечном, о котором сообщал Трубецкой, запланирован в первом квартале 2021 года, за счет появления объекта в поселке также будет доступно дошкольное образование для детей до трех лет, добавили в муниципалитете.

https://ria.ru/20200610/1572749380.html

https://ria.ru/20201125/snos-1586265543.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество