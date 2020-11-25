Очередь в детские сады Сургутского района ХМАО сократят вдвое
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Очередь в детские сады Сургутского района ХМАО в 2021 году должна сократиться вдвое благодаря вводу новых дошкольных учреждений, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Руководитель администрации района в среду в режиме онлайн-конференции встретился с общественниками, педагогами и представителями муниципального департамента образования. Одна из тем встречи, как написал Трубецкой на своей странице в Facebook, касалась ситуации с местами для детей в дошкольных организациях Сургутского района.
"Важный вопрос - очередь детей в сады. В настоящий момент у нас ждут место в садике 1360 детей. В следующем году это количество сократится до 640 благодаря открытию детсада в Солнечном", - отметил Трубецкой.
По его словам, дальнейшая задача районных властей - построить детские сады в двух поселениях Сургутского района, в том числе в поселке Белый Яр, третьем по численности населенном пункте муниципального образования. Также, пояснил Трубецкой, капремонт нужен двум детсадам в городе Лянтор и поселке Федоровский, на которые приходится половина населения района.
Как уточнили журналистам в администрации Сургутского района, очередь в детских садах заметно сократится благодаря вводу двух дошкольных учреждений, каждое из которых будет готово принять до 300 воспитанников.
Первое из них - новый корпус детсада в поселке Нижнесортымский - с 16 ноября начал принимать дошкольников, в том числе в возрасте от двух месяцев до трех лет. Ввод в эксплуатацию детского сада в Солнечном, о котором сообщал Трубецкой, запланирован в первом квартале 2021 года, за счет появления объекта в поселке также будет доступно дошкольное образование для детей до трех лет, добавили в муниципалитете.