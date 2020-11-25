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https://ria.ru/20201125/covindex-1586203613.html
Covindex снизился впервые с начала октября
Covindex снизился впервые с начала октября
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 16 по 22 ноября... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:09
2020-11-25T10:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 16 по 22 ноября снизился впервые с начала октября - на 1,6 пункта, опустившись до 74,2 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе средний чек сильнее всего снизился по медицинским маскам (на 8%, до 95 рублей), также он уменьшился по антисептикам (на 2%, до 357 рублей) и лимонам (на 2%, до 46 рублей). Вырос он только по кусковому мылу - на 1%, до 77 рублей. По остальным товарам набора сохранился на прежнем уровне: по перчаткам - 124 рубля, по туалетной бумаге - 59 рублей, по гречке - 81 рубль.Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,6 пункта и составил 74,2 пункта. Перед этим он рос пять недель подряд, а в целом поднимается с конца сентября. Единственным исключением стала неделя с 5 по 11 октября, когда индекс снизился на 3 пункта.Продажи товаров набора в денежном выражении на минувшей неделе упали в среднем на 9%, сильнее всего в категории антисептиков (на 18%) и медицинских масок (на 15%). По мнению аналитиков "Платформы ОФД", это связано, в том числе, с переходом большего числа офисных сотрудников на удаленку из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Кроме того, пока россияне не потратили старые запасы. Эксперты ожидают, что традиционно продажи вырастут в начале и середине следующего месяца, то есть в периоды получения заработной платы.Продажи большинства остальных товаров также просели: перчаток - на 8%, гречки - на 7%, кускового мыла - на 6%, туалетной бумаги - на 5%. Выросли только продажи лимонов - на 1%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, экономика

Covindex снизился впервые с начала октября

10:09 25.11.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 16 по 22 ноября снизился впервые с начала октября - на 1,6 пункта, опустившись до 74,2 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
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По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек сильнее всего снизился по медицинским маскам (на 8%, до 95 рублей), также он уменьшился по антисептикам (на 2%, до 357 рублей) и лимонам (на 2%, до 46 рублей). Вырос он только по кусковому мылу - на 1%, до 77 рублей. По остальным товарам набора сохранился на прежнем уровне: по перчаткам - 124 рубля, по туалетной бумаге - 59 рублей, по гречке - 81 рубль.
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,6 пункта и составил 74,2 пункта. Перед этим он рос пять недель подряд, а в целом поднимается с конца сентября. Единственным исключением стала неделя с 5 по 11 октября, когда индекс снизился на 3 пункта.
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Продажи товаров набора в денежном выражении на минувшей неделе упали в среднем на 9%, сильнее всего в категории антисептиков (на 18%) и медицинских масок (на 15%). По мнению аналитиков "Платформы ОФД", это связано, в том числе, с переходом большего числа офисных сотрудников на удаленку из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Кроме того, пока россияне не потратили старые запасы. Эксперты ожидают, что традиционно продажи вырастут в начале и середине следующего месяца, то есть в периоды получения заработной платы.
Продажи большинства остальных товаров также просели: перчаток - на 8%, гречки - на 7%, кускового мыла - на 6%, туалетной бумаги - на 5%. Выросли только продажи лимонов - на 1%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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