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Сомнолог назвала залог здорового пробуждения
Сомнолог назвала залог здорового пробуждения
Врач-сомнолог Елена Царева рассказала в эфире "Радио 1", как правильно настраивать будильник для нормального пробуждения. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T06:52
2020-11-25T06:52
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Врач-сомнолог Елена Царева рассказала в эфире "Радио 1", как правильно настраивать будильник для нормального пробуждения.Специалист отметила, что залогом здорового пробуждения является соблюдение режима. "Звонок должен быть в одно и то же время. Потому что, если он будет в разное время, то вы можете попасть в глубокую стадию сна, когда никакой звонок не услышите, это проверено", - предупредила она.Говоря о том, каким должен быть звонок будильника, Царева сообщила, что этот звук должен быть приятным. "Во-вторых, выбирать его следует, исходя из своего состояния. Для тревожных и для депрессивных людей должны быть разные звуки. Для депрессивных лучше выбрать бодрящий, веселый, энергичный звук, а для людей с повышенной тревожностью – более спокойный. Потому что если тревога повышается с самого утра, то день будет более напряженным, так как от этого может зависеть уровень кортизола", - сказала врач.По ее словам, сигнал будильника должен "не вписываться" в сон — он должен быть довольно громким и бодрящим. "Лучше что-нибудь ритмичное, чтобы "включаться", при этом что-нибудь оптимистичное, в мажоре. Но не очень быстрое и не очень агрессивное, если вы тревожный человек", – пояснила Царева.Она посоветовала не использовать звуки природы, такие как пение птиц или шум водопада, так как, скорее всего, они просто не разбудят спящего. Царева добавила, что соблюдение режима сна поможет организму правильно настроиться и избавит от бессонницы. "Важно вставать в одно и то же время и в будни, и в выходные. Тогда для пробуждения хватит одного будильника", – заключила врач.
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РИА Новости
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96
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здоровье - общество, общество

Сомнолог назвала залог здорового пробуждения

06:52 25.11.2020
 
© Fotolia / BillionPhotos.comДевушка, страдающая бессонницей
Девушка, страдающая бессонницей - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Fotolia / BillionPhotos.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Врач-сомнолог Елена Царева рассказала в эфире "Радио 1", как правильно настраивать будильник для нормального пробуждения.
Специалист отметила, что залогом здорового пробуждения является соблюдение режима. "Звонок должен быть в одно и то же время. Потому что, если он будет в разное время, то вы можете попасть в глубокую стадию сна, когда никакой звонок не услышите, это проверено", - предупредила она.
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Говоря о том, каким должен быть звонок будильника, Царева сообщила, что этот звук должен быть приятным. "Во-вторых, выбирать его следует, исходя из своего состояния. Для тревожных и для депрессивных людей должны быть разные звуки. Для депрессивных лучше выбрать бодрящий, веселый, энергичный звук, а для людей с повышенной тревожностью – более спокойный. Потому что если тревога повышается с самого утра, то день будет более напряженным, так как от этого может зависеть уровень кортизола", - сказала врач.
По ее словам, сигнал будильника должен "не вписываться" в сон — он должен быть довольно громким и бодрящим. "Лучше что-нибудь ритмичное, чтобы "включаться", при этом что-нибудь оптимистичное, в мажоре. Но не очень быстрое и не очень агрессивное, если вы тревожный человек", – пояснила Царева.
Она посоветовала не использовать звуки природы, такие как пение птиц или шум водопада, так как, скорее всего, они просто не разбудят спящего. Царева добавила, что соблюдение режима сна поможет организму правильно настроиться и избавит от бессонницы.
"Важно вставать в одно и то же время и в будни, и в выходные. Тогда для пробуждения хватит одного будильника", – заключила врач.
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