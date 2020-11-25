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В Британии заявили о сильнейшем за 300 лет кризисе
В Британии заявили о сильнейшем за 300 лет кризисе
Экономика Великобритании, переживающая сильнейший за кризис из-за пандемии коронавируса, не вернется к уровню 2019-го в ближайшие два года, заявил глава Минфина РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:11
2020-11-25T18:48
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
экономика
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ЛОНДОН, 25 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Экономика Великобритании, переживающая сильнейший за кризис из-за пандемии коронавируса, не вернется к уровню 2019-го в ближайшие два года, заявил глава Минфина страны Риши Сунак.Согласно новому прогнозу Бюро бюджетной ответственности Соединенного Королевства (OBR, Office for Budget Responsibility), ВВП страны в 2020 году сократится на 11,3%. По словам Сунака, это самый серьезный спад британской экономики более чем за 300 лет.Эксперты ожидают, что в 2021-м экономика начнет восстанавливаться и рост ВВП составит 5,5%, а в 2022 году он ускорится до 6,6%, в 2023-м — 2,3%, в 2024 году — 1,7%, в 2025-м — 1,8%.По данным ВОЗ, во всем мире число заразившихся коронавирусом с начала пандемии приближается к отметке в 59 миллионов, как минимум 1,38 миллиона из них умерли. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Великобритания входит в список стран, наиболее подверженных инфекции. Там выявили более полутора миллионов заболевших COVID-19, более 55 тысяч пациентов скончались.Сейчас в Соединенном Королевстве действует локдаун, который в начале декабря заменят ужесточенной трехуровневой системой ограничений.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире, экономика

В Британии заявили о сильнейшем за 300 лет кризисе

17:11 25.11.2020 (обновлено: 18:48 25.11.2020)
 
© AFP 2020 / Tolga AkmenЖенщина в защитной маске на пустой улице Лондона
Женщина в защитной маске на пустой улице Лондона - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AFP 2020 / Tolga Akmen
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ЛОНДОН, 25 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Экономика Великобритании, переживающая сильнейший за кризис из-за пандемии коронавируса, не вернется к уровню 2019-го в ближайшие два года, заявил глава Минфина страны Риши Сунак.

"Даже если рост возобновится, наша экономика не вернется к докризисному уровню до четвертого квартала 2022 года. И разрушающее воздействие на экономику будет продолжаться. В 2025 году рост экономики будет примерно на три процента ниже, чем ожидалось в весеннем бюджете", — отметил министр, представляя парламенту бюджет на следующий финансовый год.

Согласно новому прогнозу Бюро бюджетной ответственности Соединенного Королевства (OBR, Office for Budget Responsibility), ВВП страны в 2020 году сократится на 11,3%. По словам Сунака, это самый серьезный спад британской экономики более чем за 300 лет.
Эксперты ожидают, что в 2021-м экономика начнет восстанавливаться и рост ВВП составит 5,5%, а в 2022 году он ускорится до 6,6%, в 2023-м — 2,3%, в 2024 году — 1,7%, в 2025-м — 1,8%.
По данным ВОЗ, во всем мире число заразившихся коронавирусом с начала пандемии приближается к отметке в 59 миллионов, как минимум 1,38 миллиона из них умерли. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Великобритания входит в список стран, наиболее подверженных инфекции. Там выявили более полутора миллионов заболевших COVID-19, более 55 тысяч пациентов скончались.
Сейчас в Соединенном Королевстве действует локдаун, который в начале декабря заменят ужесточенной трехуровневой системой ограничений.
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