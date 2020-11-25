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NBA подала иск к пианисту Даниилу Крамеру из-за бренда Jazz Games
NBA подала иск к пианисту Даниилу Крамеру из-за бренда Jazz Games
Компания NBA Properties Inc, управляющая брендами Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) подала в Суд по интеллектуальным правам иск, в котором просит... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:34
2020-11-25T15:34
культура
даниил крамер
новости культуры
нба
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Компания NBA Properties Inc, управляющая брендами Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) подала в Суд по интеллектуальным правам иск, в котором просит прекратить правовую охрану товарного знака Jazz Games, принадлежащего известному пианисту Даниилу Крамеру, говорится в картотеке арбитражных дел и подтвердили РИА Новости представители Крамера.Иск поступил в СИП 23 ноября, к рассмотрению он пока не принят. Третьим лицом к разбирательству привлечен Роспатент. Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны.Как пояснили РИА Новости в юркомпании "Кривцов и партнеры", представляющей интересы Крамера, спор связан с товарным знаком Jazz Games, который был зарегистрирован на имя пианиста в 2017 году. NBA же планирует зарегистрировать в России бренд Jazz Gaming, однако столкнулась с препятствиями, так как Роспатент противопоставил ему бренды Крамера. Ведомство признало обозначение NBA сходным до степени смешения с товарным знаком музыканта в отношении таких услуг, как развлечения, обучение и спортивные состязания.По словам собеседника агентства, стороны вели переговоры по поводу товарного знака Крамера, однако успехом они не увенчались. "NBA предложила Крамеру отказаться от своего товарного знака, не выплатив ему никакого вознаграждения за такое значимое юридическое действие. Однако Даниил Борисович использует свой товарный знак в полном объеме и важность, огромность и значимость оппонента не являются для него ключевым условием, чтобы идти на поводу его желаний", - заявил РИА Новости патентный поверенный Андрей Прибыльский.Под названием Jazz Games в 2003 году Крамер выпустил свой студийный альбом.По данным Роспатента, товарные знаки пианиста Jazz Games и "Игры в джаз" зарегистрированы для множества услуг, включая рекламу, менеджмент в области творческой деятельности и спорта, маркетинг, теле- и беспроводное вещание, написание музыки, организацию концертов и спортивных соревнований. Правовая охрана действует до 2026 года.
https://ria.ru/20200321/1568861523.html
РИА Новости
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Новости
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даниил крамер, новости культуры, нба, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

NBA подала иск к пианисту Даниилу Крамеру из-за бренда Jazz Games

15:34 25.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДжазовый пианист Даниил Крамер на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Джазовый пианист Даниил Крамер на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Компания NBA Properties Inc, управляющая брендами Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) подала в Суд по интеллектуальным правам иск, в котором просит прекратить правовую охрану товарного знака Jazz Games, принадлежащего известному пианисту Даниилу Крамеру, говорится в картотеке арбитражных дел и подтвердили РИА Новости представители Крамера.
Иск поступил в СИП 23 ноября, к рассмотрению он пока не принят. Третьим лицом к разбирательству привлечен Роспатент. Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны.
Как пояснили РИА Новости в юркомпании "Кривцов и партнеры", представляющей интересы Крамера, спор связан с товарным знаком Jazz Games, который был зарегистрирован на имя пианиста в 2017 году. NBA же планирует зарегистрировать в России бренд Jazz Gaming, однако столкнулась с препятствиями, так как Роспатент противопоставил ему бренды Крамера. Ведомство признало обозначение NBA сходным до степени смешения с товарным знаком музыканта в отношении таких услуг, как развлечения, обучение и спортивные состязания.
По словам собеседника агентства, стороны вели переговоры по поводу товарного знака Крамера, однако успехом они не увенчались. "NBA предложила Крамеру отказаться от своего товарного знака, не выплатив ему никакого вознаграждения за такое значимое юридическое действие. Однако Даниил Борисович использует свой товарный знак в полном объеме и важность, огромность и значимость оппонента не являются для него ключевым условием, чтобы идти на поводу его желаний", - заявил РИА Новости патентный поверенный Андрей Прибыльский.
Под названием Jazz Games в 2003 году Крамер выпустил свой студийный альбом.
По данным Роспатента, товарные знаки пианиста Jazz Games и "Игры в джаз" зарегистрированы для множества услуг, включая рекламу, менеджмент в области творческой деятельности и спорта, маркетинг, теле- и беспроводное вещание, написание музыки, организацию концертов и спортивных соревнований. Правовая охрана действует до 2026 года.
Композитор и пианист Даниил Крамер во время награждения на концерте в честь юбилейного съезда Международного союза музыкальных деятелей. - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
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КультураДаниил КрамерНовости культурыНБАФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
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