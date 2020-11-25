Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/bolnichnyy-1586277559.html
В Госдуму внесли законопроект о новом порядке выплаты больничных
В Госдуму внесли законопроект о новом порядке выплаты больничных
Правительство внесло в Госдуму законопроект о начислении россиянам выплат больничных и пособий по материнству напрямую из ФСС, следует из базы данных нижней... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:30
2020-11-25T15:30
михаил мишустин
фонд социального страхования рф
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_cee21624273e835e6e112cb1a5f1014a.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о начислении россиянам выплат больничных и пособий по материнству напрямую из ФСС, следует из базы данных нижней палаты парламента.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение нового порядка выплаты больничных и пособий по материнству, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. Механизм "прямых выплат" по больничному и пособиям в связи с материнством из средств Фонда социального страхования (ФСС) гарантирует оплату независимо от финансового положения работодателя, пояснили в пресс-службе Минтруда.В пояснительной записке отмечается, что ранее был реализован пилотный проект "Прямые выплаты", предусматривающий назначение и выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию непосредственно территориальными органами Фонда, а также уплату страхователями страховых взносов в Фонд в полном объеме."Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан", - говорится в материалах.Законопроектом предусматривается минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения, в связи с чем закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы и другими ведомствами.Проектом федерального закона также определяется порядок взаимодействия страховщика, страхователей и застрахованных лиц при назначении страхового обеспечения.Кроме того, проектом определяется ответственность страхователя в виде взыскания штрафов за нарушение законодательства в сфере страхования, в частности за отказ в представлении или непредставление в установленный срок сведений и документов, необходимых для осуществления страховщиком контроля, представление в неполном объеме или в искаженном виде сведений и документов и иных сведений, представление недостоверных сведений и документов, несоблюдение установленного порядка представления сведений и документов.
https://ria.ru/20201119/bolnichnyy-1585347997.html
https://ria.ru/20201027/putin-1581683372.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_883ef13da566c10bb3cc9184f11909bb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, фонд социального страхования рф, госдума рф, общество

В Госдуму внесли законопроект о новом порядке выплаты больничных

15:30 25.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о начислении россиянам выплат больничных и пособий по материнству напрямую из ФСС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение нового порядка выплаты больничных и пособий по материнству, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. Механизм "прямых выплат" по больничному и пособиям в связи с материнством из средств Фонда социального страхования (ФСС) гарантирует оплату независимо от финансового положения работодателя, пояснили в пресс-службе Минтруда.
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 14:00
Профсоюзы поддержали новый порядок выплаты больничных по материнству
В пояснительной записке отмечается, что ранее был реализован пилотный проект "Прямые выплаты", предусматривающий назначение и выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию непосредственно территориальными органами Фонда, а также уплату страхователями страховых взносов в Фонд в полном объеме.
"Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан", - говорится в материалах.
Законопроектом предусматривается минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения, в связи с чем закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы и другими ведомствами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 01:24
Путин поручил увеличить размер больничных родителям детей до семи лет
Проектом федерального закона также определяется порядок взаимодействия страховщика, страхователей и застрахованных лиц при назначении страхового обеспечения.
Кроме того, проектом определяется ответственность страхователя в виде взыскания штрафов за нарушение законодательства в сфере страхования, в частности за отказ в представлении или непредставление в установленный срок сведений и документов, необходимых для осуществления страховщиком контроля, представление в неполном объеме или в искаженном виде сведений и документов и иных сведений, представление недостоверных сведений и документов, несоблюдение установленного порядка представления сведений и документов.
 
Михаил МишустинФонд социального страхования РФГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:29Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Лента новостейМолния