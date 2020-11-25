https://ria.ru/20201125/bolnichnyy-1586277559.html
В Госдуму внесли законопроект о новом порядке выплаты больничных
В Госдуму внесли законопроект о новом порядке выплаты больничных
Правительство внесло в Госдуму законопроект о начислении россиянам выплат больничных и пособий по материнству напрямую из ФСС, следует из базы данных нижней... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:30
2020-11-25T15:30
2020-11-25T15:30
михаил мишустин
фонд социального страхования рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о начислении россиянам выплат больничных и пособий по материнству напрямую из ФСС, следует из базы данных нижней палаты парламента.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение нового порядка выплаты больничных и пособий по материнству, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. Механизм "прямых выплат" по больничному и пособиям в связи с материнством из средств Фонда социального страхования (ФСС) гарантирует оплату независимо от финансового положения работодателя, пояснили в пресс-службе Минтруда.В пояснительной записке отмечается, что ранее был реализован пилотный проект "Прямые выплаты", предусматривающий назначение и выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию непосредственно территориальными органами Фонда, а также уплату страхователями страховых взносов в Фонд в полном объеме."Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан", - говорится в материалах.Законопроектом предусматривается минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения, в связи с чем закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы и другими ведомствами.Проектом федерального закона также определяется порядок взаимодействия страховщика, страхователей и застрахованных лиц при назначении страхового обеспечения.Кроме того, проектом определяется ответственность страхователя в виде взыскания штрафов за нарушение законодательства в сфере страхования, в частности за отказ в представлении или непредставление в установленный срок сведений и документов, необходимых для осуществления страховщиком контроля, представление в неполном объеме или в искаженном виде сведений и документов и иных сведений, представление недостоверных сведений и документов, несоблюдение установленного порядка представления сведений и документов.
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михаил мишустин, фонд социального страхования рф, госдума рф, общество
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Правительство внесло в Госдуму
законопроект о начислении россиянам выплат больничных и пособий по материнству напрямую из ФСС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин
анонсировал введение нового порядка выплаты больничных и пособий по материнству, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. Механизм "прямых выплат" по больничному и пособиям в связи с материнством из средств Фонда социального страхования (ФСС) гарантирует оплату независимо от финансового положения работодателя, пояснили в пресс-службе Минтруда.
В пояснительной записке отмечается, что ранее был реализован пилотный проект "Прямые выплаты", предусматривающий назначение и выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию непосредственно территориальными органами Фонда, а также уплату страхователями страховых взносов в Фонд в полном объеме.
"Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан", - говорится в материалах.
Законопроектом предусматривается минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения, в связи с чем закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы и другими ведомствами.
Проектом федерального закона также определяется порядок взаимодействия страховщика, страхователей и застрахованных лиц при назначении страхового обеспечения.
Кроме того, проектом определяется ответственность страхователя в виде взыскания штрафов за нарушение законодательства в сфере страхования, в частности за отказ в представлении или непредставление в установленный срок сведений и документов, необходимых для осуществления страховщиком контроля, представление в неполном объеме или в искаженном виде сведений и документов и иных сведений, представление недостоверных сведений и документов, несоблюдение установленного порядка представления сведений и документов.