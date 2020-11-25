https://ria.ru/20201125/bi-2-1586249422.html
Новый клип "Би-2" за два часа посмотрели более 50 тысяч раз
Новый клип "Би-2" за два часа посмотрели более 50 тысяч раз
Группа "Би-2" выложила на своем YouTube-канале клип на новый сингл "Бог проклятых", за два часа его посмотрели более 50 тысяч раз. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:25
2020-11-25T14:25
2020-11-25T14:25
культура
новости культуры
стэнли кубрик
альфред хичкок
би-2
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Группа "Би-2" выложила на своем YouTube-канале клип на новый сингл "Бог проклятых", за два часа его посмотрели более 50 тысяч раз. "Четыре съемочных дня были отработаны, как часы! Это заслуга прекрасной команды режиссера Владимира Беседина. Когда он рассказал нам сценарий, я испугался, что новое видео станет продолжением мрачной линии клипов "Виски" и "Пекло". Но когда я выслушал его полностью, то поверил и изменил свое мнение. И очень доволен тем, что пересмотрел свои личные взгляды. Вышло прекрасное соединение идеи, музыки и песни. Отношения поколений отцов и детей. Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становится все больше и больше", — цитирует пресс-служба слова Левы Би-2.Режиссер клипа признался, что при написании сценария искал вдохновение в классических хоррорах — "Сияние" Стэнли Кубрика и "Психо" Альфреда Хичкока."Когда я услышал песню, меня сразу захватила идея того, что в клипе что-то маленькое должно бороться с чем-то большим и несправедливым. Мне очень хотелось, чтобы группа здесь выглядела именно как рассказчики истории, являющиеся силами добра", — поделился он."Бог проклятых" стал третьим треком "Би-2" из нового альбома, релиз которого запланирован на 2021 год.
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новости культуры, стэнли кубрик, альфред хичкок, би-2
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Группа "Би-2" выложила
на своем YouTube-канале клип на новый сингл "Бог проклятых", за два часа его посмотрели более 50 тысяч раз.
"Четыре съемочных дня были отработаны, как часы! Это заслуга прекрасной команды режиссера Владимира Беседина. Когда он рассказал нам сценарий, я испугался, что новое видео станет продолжением мрачной линии клипов "Виски" и "Пекло". Но когда я выслушал его полностью, то поверил и изменил свое мнение. И очень доволен тем, что пересмотрел свои личные взгляды. Вышло прекрасное соединение идеи, музыки и песни. Отношения поколений отцов и детей. Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становится все больше и больше", — цитирует пресс-служба слова Левы Би-2.
Режиссер клипа признался, что при написании сценария искал вдохновение в классических хоррорах — "Сияние" Стэнли Кубрика и "Психо" Альфреда Хичкока.
"Когда я услышал песню, меня сразу захватила идея того, что в клипе что-то маленькое должно бороться с чем-то большим и несправедливым. Мне очень хотелось, чтобы группа здесь выглядела именно как рассказчики истории, являющиеся силами добра", — поделился он.
"Бог проклятых" стал третьим треком "Би-2" из нового альбома, релиз которого запланирован на 2021 год.