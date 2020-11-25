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Въехавший в ворота офиса Меркель уже пытался их протаранить
Въехавший в ворота офиса Меркель уже пытался их протаранить
Мужчина, въехавший в ограждение ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, известен правоохранительным органам по аналогичному инциденту 2014 года,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:32
2020-11-25T16:32
мвд фрг
ангела меркель
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Мужчина, въехавший в ограждение ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, известен правоохранительным органам по аналогичному инциденту 2014 года, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МВД ФРГ Стив Альтер."Могу подтвердить, что преступник известен по аналогичному инциденту в 2014 году. Однако с этим не связаны какие-либо данные о том, что он был отнесен в какую-либо категорию (опасных преступников или лиц, за которыми нужно установить наблюдение - ред), на данный момент у нас нет такой информации", - сказал онКак сообщила ранее в Твиттер пресс-служба полиции Берлина, темно-синий автомобиль врезался в ворота, ведущие на территорию ведомства канцлера ФРГ, около 10:00 (12:00 мск). За рулем сидел 54-летний мужчина, он задержан. Автомобиль и ворота пострадали незначительно. Судя по надписям на бортах автомобиля, инцидент может быть связан с политической акцией протеста. Полиция пока не сообщила о мотивах водителя, инцидент не рассматривается как теракт.В среду во второй половине дня Меркель обсудит с главами федеральных земель вопрос о продлении локдауна в Германии в связи с пандемией коронавируса в Германии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201125/merkel-1586272099.html
германия
берлин (город)
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Автомобиль врезался в ворота канцелярии Меркель в Берлине. Кадры с места ЧП
В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. СМИ сообщают об одном пострадавшем, ему оказывают помощь. В местной полиции рассказали, что водителя задержали.
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60
мвд фрг, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире

Въехавший в ворота офиса Меркель уже пытался их протаранить

16:32 25.11.2020
 
© REUTERS / Fabrizio BenschАвтомобиль врезался в ворота офиса Ангелы Меркель в центре Берлина
Автомобиль врезался в ворота офиса Ангелы Меркель в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Мужчина, въехавший в ограждение ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, известен правоохранительным органам по аналогичному инциденту 2014 года, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МВД ФРГ Стив Альтер.
"Могу подтвердить, что преступник известен по аналогичному инциденту в 2014 году. Однако с этим не связаны какие-либо данные о том, что он был отнесен в какую-либо категорию (опасных преступников или лиц, за которыми нужно установить наблюдение - ред), на данный момент у нас нет такой информации", - сказал он
Как сообщила ранее в Твиттер пресс-служба полиции Берлина, темно-синий автомобиль врезался в ворота, ведущие на территорию ведомства канцлера ФРГ, около 10:00 (12:00 мск). За рулем сидел 54-летний мужчина, он задержан. Автомобиль и ворота пострадали незначительно. Судя по надписям на бортах автомобиля, инцидент может быть связан с политической акцией протеста. Полиция пока не сообщила о мотивах водителя, инцидент не рассматривается как теракт.
В среду во второй половине дня Меркель обсудит с главами федеральных земель вопрос о продлении локдауна в Германии в связи с пандемией коронавируса в Германии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Автомобиль врезался в ворота офиса Ангелы Меркель в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 15:04
СМИ рассказали о намерениях врезавшегося в ворота канцелярии Меркель
 
МВД ФРГАнгела МеркельГерманияБерлин (город)В мире
 
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