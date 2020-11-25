https://ria.ru/20201125/berlin-1586292428.html

Въехавший в ворота офиса Меркель уже пытался их протаранить

Въехавший в ворота офиса Меркель уже пытался их протаранить

Мужчина, въехавший в ограждение ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, известен правоохранительным органам по аналогичному инциденту 2014 года,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:32

2020-11-25T16:32

2020-11-25T16:32

мвд фрг

ангела меркель

германия

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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Мужчина, въехавший в ограждение ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, известен правоохранительным органам по аналогичному инциденту 2014 года, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МВД ФРГ Стив Альтер."Могу подтвердить, что преступник известен по аналогичному инциденту в 2014 году. Однако с этим не связаны какие-либо данные о том, что он был отнесен в какую-либо категорию (опасных преступников или лиц, за которыми нужно установить наблюдение - ред), на данный момент у нас нет такой информации", - сказал онКак сообщила ранее в Твиттер пресс-служба полиции Берлина, темно-синий автомобиль врезался в ворота, ведущие на территорию ведомства канцлера ФРГ, около 10:00 (12:00 мск). За рулем сидел 54-летний мужчина, он задержан. Автомобиль и ворота пострадали незначительно. Судя по надписям на бортах автомобиля, инцидент может быть связан с политической акцией протеста. Полиция пока не сообщила о мотивах водителя, инцидент не рассматривается как теракт.В среду во второй половине дня Меркель обсудит с главами федеральных земель вопрос о продлении локдауна в Германии в связи с пандемией коронавируса в Германии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/merkel-1586272099.html

германия

берлин (город)

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Автомобиль врезался в ворота канцелярии Меркель в Берлине. Кадры с места ЧП В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. СМИ сообщают об одном пострадавшем, ему оказывают помощь. В местной полиции рассказали, что водителя задержали. 2020-11-25T16:32 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мвд фрг, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире