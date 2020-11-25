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Наехавшего на офис Меркель проверят на психологические отклонения
Наехавшего на офис Меркель проверят на психологические отклонения
Германские следователи проверяют, не стало ли психологическое состояние причиной, побудившей задержанного в Берлине мужчину наехать на ворота ведомства... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:08
2020-11-25T15:08
ангела меркель
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Германские следователи проверяют, не стало ли психологическое состояние причиной, побудившей задержанного в Берлине мужчину наехать на ворота ведомства федерального канцлера, заявил представитель полиции города.Ранее СМИ сообщили, что автомобиль въехал в ворота офиса канцлера ФРГ. Сегодня там должны пройти совещания Ангелы Меркель с главами регионов, часть из них будет присутствовать на месте, часть примет участие по видеосвязи. На автомобиле были надписи с направленными против политики по коронавирусу и антиглобалистскими лозунгами. Как сообщила полиция, водитель автомобиля был задержан."По имеющейся на настоящий момент информации, автомобиль ехал с очень небольшой скоростью, поэтому материальный урон, нанесенный воротам и автомобилю, несерьёзный. Мотивация - идет ли речь о психологическом состоянии или других мотивах - сейчас проверяется", - заявил он журналистам.
https://ria.ru/20201125/merkel-1586272099.html
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ангела меркель, германия, берлин (город), в мире

Наехавшего на офис Меркель проверят на психологические отклонения

15:08 25.11.2020
 
© Sputnik / Валерий Шиллер / Перейти в фотобанкАвтомобиль, который врезался в ограждение офиса федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине
Автомобиль, который врезался в ограждение офиса федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Sputnik / Валерий Шиллер
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Германские следователи проверяют, не стало ли психологическое состояние причиной, побудившей задержанного в Берлине мужчину наехать на ворота ведомства федерального канцлера, заявил представитель полиции города.
Ранее СМИ сообщили, что автомобиль въехал в ворота офиса канцлера ФРГ. Сегодня там должны пройти совещания Ангелы Меркель с главами регионов, часть из них будет присутствовать на месте, часть примет участие по видеосвязи. На автомобиле были надписи с направленными против политики по коронавирусу и антиглобалистскими лозунгами. Как сообщила полиция, водитель автомобиля был задержан.
Автомобиль врезался в ворота офиса Ангелы Меркель в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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СМИ рассказали о намерениях врезавшегося в ворота канцелярии Меркель
"По имеющейся на настоящий момент информации, автомобиль ехал с очень небольшой скоростью, поэтому материальный урон, нанесенный воротам и автомобилю, несерьёзный. Мотивация - идет ли речь о психологическом состоянии или других мотивах - сейчас проверяется", - заявил он журналистам.
Автомобиль врезался в ворота офиса Ангелы Меркель в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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В результате въезда автомобиля в ворота офиса Меркель пострадал человек
 
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