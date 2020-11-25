https://ria.ru/20201125/berlin-1586273696.html

Наехавшего на офис Меркель проверят на психологические отклонения

Наехавшего на офис Меркель проверят на психологические отклонения

Германские следователи проверяют, не стало ли психологическое состояние причиной, побудившей задержанного в Берлине мужчину наехать на ворота ведомства... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:08

2020-11-25T15:08

2020-11-25T15:08

ангела меркель

германия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586261833_0:0:1158:651_1400x0_80_0_0_c8012caccb5a79c47952c70001882e28.jpg

БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Германские следователи проверяют, не стало ли психологическое состояние причиной, побудившей задержанного в Берлине мужчину наехать на ворота ведомства федерального канцлера, заявил представитель полиции города.Ранее СМИ сообщили, что автомобиль въехал в ворота офиса канцлера ФРГ. Сегодня там должны пройти совещания Ангелы Меркель с главами регионов, часть из них будет присутствовать на месте, часть примет участие по видеосвязи. На автомобиле были надписи с направленными против политики по коронавирусу и антиглобалистскими лозунгами. Как сообщила полиция, водитель автомобиля был задержан."По имеющейся на настоящий момент информации, автомобиль ехал с очень небольшой скоростью, поэтому материальный урон, нанесенный воротам и автомобилю, несерьёзный. Мотивация - идет ли речь о психологическом состоянии или других мотивах - сейчас проверяется", - заявил он журналистам.

https://ria.ru/20201125/merkel-1586272099.html

https://ria.ru/20201125/postradavshiy-1586252133.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангела меркель, германия, берлин (город), в мире