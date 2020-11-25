https://ria.ru/20201125/bayden-1586219989.html

СМИ назвало кандидата на пост главы ЦРУ в администрации Байдена

СМИ назвало кандидата на пост главы ЦРУ в администрации Байдена

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, рассматривает бывшего исполняющего обязанности директора Центрального разведывательного... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:37

2020-11-25T11:37

2020-11-25T11:37

выборы президента сша — 2020

майкл морелл

центральное разведывательное управление

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, рассматривает бывшего исполняющего обязанности директора Центрального разведывательного управления Майкла Морелла как основного кандидата на пост главы ЦРУ, сообщает газета Daily Beast со ссылкой на источники.По словам источников газеты, еще одним претендентом на пост главы ЦРУ является Том Донилон, советник по национальной безопасности при администрации президента США Барака Обамы.Как отмечает издание, в отличие от других кандидатов у Морелла есть опыт работы в качестве главы ЦРУ. В 2010 году он стал заместителем главы ведомства, и дважды был исполняющим обязанности директора. В 2013 году он ушел в отставку по семейным причинам после утечек в прессу информации о широкомасштабных программах по прослушиванию коммуникаций спецслужбами США.Тем не менее, указывает Daily Beast, его назначение может вызвать недовольство прогрессивного крыла демократической партии, так как Морелл "был ревностным защитником использования ведомством пыток и ударов беспилотников", пишет газета.

https://ria.ru/20201124/amerika-1585983701.html

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майкл морелл, центральное разведывательное управление, джо байден, сша, в мире