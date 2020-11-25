Эксперт оценил перспективы отношений США и Китая при Байдене
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты при демократе Джо Байдене перейдут к многосторонним действиям по сдерживанию Китая при поддержке союзников, которое продолжится в экономической и военной сфере, считает научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов.
"Я думаю, прежде всего будет попытка перейти опять, как это было при (экс-президенте США Бараке - ред.) Обаме, к многосторонним действиям. Не односторонние действия, когда хлопнуть кулаком по стулу, хлопнуть дверью, а попытаться мобилизовать союзников США. Для чего? В первую очередь для противодействия Китаю. Центральную ось международных отношений сегодня, как нам ни обидно, занимают не американо-российские отношения, а американо-китайское соперничество, которое будет продолжаться в экономической сфере и в военной сфере, поскольку Китай тратит все больше денег на достижение военного паритета (с США) где-то к середине столетия", - сказал Рогов в ходе круглого стола в Госдуме.
По словам Рогова, при Байдене сдерживание Китая, возможно, будет проводиться более мягко, чем при Трампе, но никуда не уйдет.
"Также, как я думаю, никуда не уйдет идеалогизированное отношение к Китаю, когда Китай обвиняется в том, что это коммунистическая держава и вообще главный враг - Компартия Китая, а не китайский народ", - считает он.
При этом эксперт отметил, что при Байдене, скорее всего, сохранится раздельное правление, то есть республиканцы сохранят контроль над сенатом, а это означает, что они смогут "ставить палки в колеса" Байдену.
В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.