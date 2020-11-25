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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201125/bayden-1586219553.html
Эксперт оценил перспективы отношений США и Китая при Байдене
Эксперт оценил перспективы отношений США и Китая при Байдене
Соединенные Штаты при демократе Джо Байдене перейдут к многосторонним действиям по сдерживанию Китая при поддержке союзников, которое продолжится в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:36
2020-11-25T11:36
выборы президента сша — 2020
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тибет
российская академия наук
госдума рф
барак обама
джо байден
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты при демократе Джо Байдене перейдут к многосторонним действиям по сдерживанию Китая при поддержке союзников, которое продолжится в экономической и военной сфере, считает научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов."Я думаю, прежде всего будет попытка перейти опять, как это было при (экс-президенте США Бараке - ред.) Обаме, к многосторонним действиям. Не односторонние действия, когда хлопнуть кулаком по стулу, хлопнуть дверью, а попытаться мобилизовать союзников США. Для чего? В первую очередь для противодействия Китаю. Центральную ось международных отношений сегодня, как нам ни обидно, занимают не американо-российские отношения, а американо-китайское соперничество, которое будет продолжаться в экономической сфере и в военной сфере, поскольку Китай тратит все больше денег на достижение военного паритета (с США) где-то к середине столетия", - сказал Рогов в ходе круглого стола в Госдуме.По словам Рогова, при Байдене сдерживание Китая, возможно, будет проводиться более мягко, чем при Трампе, но никуда не уйдет."Также, как я думаю, никуда не уйдет идеалогизированное отношение к Китаю, когда Китай обвиняется в том, что это коммунистическая держава и вообще главный враг - Компартия Китая, а не китайский народ", - считает он.При этом эксперт отметил, что при Байдене, скорее всего, сохранится раздельное правление, то есть республиканцы сохранят контроль над сенатом, а это означает, что они смогут "ставить палки в колеса" Байдену.В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
https://ria.ru/20201125/bayden-1586190006.html
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дональд трамп, тибет, российская академия наук, госдума рф, барак обама, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт оценил перспективы отношений США и Китая при Байдене

11:36 25.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты при демократе Джо Байдене перейдут к многосторонним действиям по сдерживанию Китая при поддержке союзников, которое продолжится в экономической и военной сфере, считает научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов.
"Я думаю, прежде всего будет попытка перейти опять, как это было при (экс-президенте США Бараке - ред.) Обаме, к многосторонним действиям. Не односторонние действия, когда хлопнуть кулаком по стулу, хлопнуть дверью, а попытаться мобилизовать союзников США. Для чего? В первую очередь для противодействия Китаю. Центральную ось международных отношений сегодня, как нам ни обидно, занимают не американо-российские отношения, а американо-китайское соперничество, которое будет продолжаться в экономической сфере и в военной сфере, поскольку Китай тратит все больше денег на достижение военного паритета (с США) где-то к середине столетия", - сказал Рогов в ходе круглого стола в Госдуме.
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По словам Рогова, при Байдене сдерживание Китая, возможно, будет проводиться более мягко, чем при Трампе, но никуда не уйдет.
"Также, как я думаю, никуда не уйдет идеалогизированное отношение к Китаю, когда Китай обвиняется в том, что это коммунистическая держава и вообще главный враг - Компартия Китая, а не китайский народ", - считает он.
При этом эксперт отметил, что при Байдене, скорее всего, сохранится раздельное правление, то есть республиканцы сохранят контроль над сенатом, а это означает, что они смогут "ставить палки в колеса" Байдену.
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В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампТибетРоссийская академия наукГосдума РФБарак ОбамаДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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