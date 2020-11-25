https://ria.ru/20201125/bayden-1586190006.html

Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства

Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, сообщил, что первые сто дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T07:03

2020-11-25T07:03

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джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, сообщил, что первые сто дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом.Политик добавил, что намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.Байден также сообщил, что не будет инициировать расследование в отношении Трампа, и пообещал сосредоточиться на возвращении американскому обществу уверенности в себе.При этом политик отметил, что его правление не будет "третьим сроком" Барака Обамы, при котором он восемь лет работал вице-президентом. "Мы столкнулись совершенно с другим миром. Президент Трамп изменил ландшафт. Теперь это "Америка в первую очередь", то есть "Америка в одиночестве", — добавил Байден.Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его.За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021-го.

https://ria.ru/20201124/bayden-1586168582.html

https://ria.ru/20201125/pompeo-1586184517.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире