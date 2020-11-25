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Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства
Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства
Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, сообщил, что первые сто дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T07:03
2020-11-25T08:44
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, сообщил, что первые сто дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом.Политик добавил, что намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.Байден также сообщил, что не будет инициировать расследование в отношении Трампа, и пообещал сосредоточиться на возвращении американскому обществу уверенности в себе.При этом политик отметил, что его правление не будет "третьим сроком" Барака Обамы, при котором он восемь лет работал вице-президентом. "Мы столкнулись совершенно с другим миром. Президент Трамп изменил ландшафт. Теперь это "Америка в первую очередь", то есть "Америка в одиночестве", — добавил Байден.Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его.За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021-го.
https://ria.ru/20201124/bayden-1586168582.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства

07:03 25.11.2020 (обновлено: 08:44 25.11.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 25 ноя РИА Новости. Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, сообщил, что первые сто дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом.
"Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек", — сказал он в интервью телеканалу NBC.
Политик добавил, что намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.
Байден также сообщил, что не будет инициировать расследование в отношении Трампа, и пообещал сосредоточиться на возвращении американскому обществу уверенности в себе.
При этом политик отметил, что его правление не будет "третьим сроком" Барака Обамы, при котором он восемь лет работал вице-президентом. "Мы столкнулись совершенно с другим миром. Президент Трамп изменил ландшафт. Теперь это "Америка в первую очередь", то есть "Америка в одиночестве", — добавил Байден.
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 22:02Выборы президента США — 2020
Байден выступил с речью после признания победы в трех штатах
Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его.
За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.
Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.
Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021-го.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
02:34Выборы президента США — 2020
Помпео ответил на вопрос о передаче власти администрации Байдена
 
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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