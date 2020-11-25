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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201125/bayden-1586185767.html
СМИ: Байден первым в истории выборов в США набрал 80 миллионов голосов
СМИ: Байден первым в истории выборов в США набрал 80 миллионов голосов
Демократ Джо Байден первым в истории президентских выборов в США набрал 80 миллионов голосов, свидетельствуют подсчеты телеканала NBC. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T03:23
2020-11-25T03:23
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Демократ Джо Байден первым в истории президентских выборов в США набрал 80 миллионов голосов, свидетельствуют подсчеты телеканала NBC.По его данным, Байден набирает 80 013 916 голосов, президент-республиканец Дональд Трамп 73 882 361, другие кандидаты - 2 867 746 голоса вместе взятые.По данным социологической фирмы Cook Political Report, Байден набрал 80 033 996 голосов, а Трамп 73 878 907 голосов.Подсчеты Fox News показывают, что Байдену осталось еще около 30 тысяч голосов до 80 миллионов.Разница в подсчетах объясняется тем, что в США нет единого избиркома, выборы проводятся в отдельных округах, а результаты считают на уровне округов и штатов.Рекордное число голосов, поданных за Байдена, отражает как рост явки на выборах, так и общий рост населения и числа избирателей. Трамп также значительно превзошел собственный результат по числу голосов, полученный в 2016 году.При этом голоса избирателей имеют лишь символическое значение. Президентские выборы в США определяются числом выборщиков от штатов, причем победитель в конкретном штате забирает всех выборщиков от него. Байден, по предварительным данным, победил Трампа на выборах не потому, что получил на 6 миллионов голосов избирателей больше, а потому, что с небольшим отрывом выиграл ключевые штаты с большим числом выборщиков, такие как Пенсильвания, Джорджия и Мичиган.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ: Байден первым в истории выборов в США набрал 80 миллионов голосов

03:23 25.11.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Демократ Джо Байден первым в истории президентских выборов в США набрал 80 миллионов голосов, свидетельствуют подсчеты телеканала NBC.
По его данным, Байден набирает 80 013 916 голосов, президент-республиканец Дональд Трамп 73 882 361, другие кандидаты - 2 867 746 голоса вместе взятые.
По данным социологической фирмы Cook Political Report, Байден набрал 80 033 996 голосов, а Трамп 73 878 907 голосов.
Подсчеты Fox News показывают, что Байдену осталось еще около 30 тысяч голосов до 80 миллионов.
Разница в подсчетах объясняется тем, что в США нет единого избиркома, выборы проводятся в отдельных округах, а результаты считают на уровне округов и штатов.
Рекордное число голосов, поданных за Байдена, отражает как рост явки на выборах, так и общий рост населения и числа избирателей. Трамп также значительно превзошел собственный результат по числу голосов, полученный в 2016 году.
При этом голоса избирателей имеют лишь символическое значение. Президентские выборы в США определяются числом выборщиков от штатов, причем победитель в конкретном штате забирает всех выборщиков от него. Байден, по предварительным данным, победил Трампа на выборах не потому, что получил на 6 миллионов голосов избирателей больше, а потому, что с небольшим отрывом выиграл ключевые штаты с большим числом выборщиков, такие как Пенсильвания, Джорджия и Мичиган.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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