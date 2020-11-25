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Байден назвал условие встречи с Трампом

Байден назвал условие встречи с Трампом

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что готов встретиться с действующим главой государства Дональдом Трампом, если тот... РИА Новости, 25.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что готов встретиться с действующим главой государства Дональдом Трампом, если тот попросит.Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявили. По информации американских СМИ, кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков) и Невада (шесть выборщиков) — подтвердили победу Байдена.Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире