Байден назвал условие встречи с Трампом
01:32 25.11.2020 (обновлено: 02:54 25.11.2020)
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что готов встретиться с действующим главой государства Дональдом Трампом, если тот попросит.
"Конечно, я встречусь, если он попросит", - цитируют политика журналисты его пула.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявили. По информации американских СМИ, кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.
За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков) и Невада (шесть выборщиков) — подтвердили победу Байдена.
Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.
Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.