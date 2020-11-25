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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201125/bayden-1586182038.html
Байден назвал условие встречи с Трампом
Байден назвал условие встречи с Трампом
Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что готов встретиться с действующим главой государства Дональдом Трампом, если тот... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T01:32
2020-11-25T02:54
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что готов встретиться с действующим главой государства Дональдом Трампом, если тот попросит.Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявили. По информации американских СМИ, кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков) и Невада (шесть выборщиков) — подтвердили победу Байдена.Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден назвал условие встречи с Трампом

01:32 25.11.2020 (обновлено: 02:54 25.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что готов встретиться с действующим главой государства Дональдом Трампом, если тот попросит.

"Конечно, я встречусь, если он попросит", - цитируют политика журналисты его пула.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявили. По информации американских СМИ, кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.
За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков) и Невада (шесть выборщиков) — подтвердили победу Байдена.
Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.
Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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