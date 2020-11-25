https://ria.ru/20201125/bashkiriya-1586224305.html
В Башкирии экс-министра оправдали по делу о превышении полномочий
В Башкирии экс-министра оправдали по делу о превышении полномочий
Кировский районный суд Уфы вынес оправдательный приговор бывшему министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву, обвиняемому в незаконном РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:55
2020-11-25T11:55
2020-11-25T11:55
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уфа
происшествия
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УФА, 25 ноя - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы вынес оправдательный приговор бывшему министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву, обвиняемому в незаконном отчуждении государственной и муниципальной собственности, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Уфы.Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении 48-летнего Гурьева суд рассматривает с марта 2020 года."По Гурьеву вынесен оправдательный приговор", - сообщил агентству представитель Кировского районного суда Уфы.Ранее сообщалось, что в ноябре 2015 года министр в обход конкурсных процедур продал коммерческой организации два земельных участка в городе за половину стоимости, причинив бюджету ущерб в размере 52,7 миллиона рублей.Гурьев занимал должность министра земельных и имущественных отношений Башкирии с 2014 по 2018 год.
https://ria.ru/20201119/sud-1585347372.html
https://ria.ru/20191225/1562816089.html
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республика башкортостан, уфа, происшествия
УФА, 25 ноя - РИА Новости.
Кировский районный суд Уфы
вынес оправдательный приговор бывшему министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву, обвиняемому в незаконном отчуждении государственной и муниципальной собственности, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Уфы.
Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении 48-летнего Гурьева суд рассматривает с марта 2020 года.
"По Гурьеву вынесен оправдательный приговор", - сообщил агентству представитель Кировского районного суда Уфы.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2015 года министр в обход конкурсных процедур продал коммерческой организации два земельных участка в городе за половину стоимости, причинив бюджету ущерб в размере 52,7 миллиона рублей.
Гурьев занимал должность министра земельных и имущественных отношений Башкирии с 2014 по 2018 год.