https://ria.ru/20201125/bashkiriya-1586224305.html

В Башкирии экс-министра оправдали по делу о превышении полномочий

В Башкирии экс-министра оправдали по делу о превышении полномочий

Кировский районный суд Уфы вынес оправдательный приговор бывшему министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву, обвиняемому в незаконном РИА Новости, 25.11.2020

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2020-11-25T11:55

республика башкортостан

уфа

происшествия

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УФА, 25 ноя - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы вынес оправдательный приговор бывшему министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву, обвиняемому в незаконном отчуждении государственной и муниципальной собственности, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Уфы.Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении 48-летнего Гурьева суд рассматривает с марта 2020 года."По Гурьеву вынесен оправдательный приговор", - сообщил агентству представитель Кировского районного суда Уфы.Ранее сообщалось, что в ноябре 2015 года министр в обход конкурсных процедур продал коммерческой организации два земельных участка в городе за половину стоимости, причинив бюджету ущерб в размере 52,7 миллиона рублей.Гурьев занимал должность министра земельных и имущественных отношений Башкирии с 2014 по 2018 год.

https://ria.ru/20201119/sud-1585347372.html

https://ria.ru/20191225/1562816089.html

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республика башкортостан, уфа, происшествия