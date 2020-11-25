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Туризм
https://ria.ru/20201125/bali-1586243052.html
Российский турист рассказал, как его лечили от коронавируса на Бали
Российский турист рассказал, как его лечили от коронавируса на Бали
Россиянин, заразившийся коронавирусом на Бали, рассказал, как на острове лечат заболевших и почему туристам стоит заранее позаботиться о страховом полисе,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:32
2020-11-25T13:32
туристы
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коронавирус covid-19
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новости - туризм
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россиянин, заразившийся коронавирусом на Бали, рассказал, как на острове лечат заболевших и почему туристам стоит заранее позаботиться о страховом полисе, сообщает TourDom.Разгар пандемии блогер Макс застал в Китае. Но зимовать решил подальше от очага распространения COVID-19 и отправился на Бали. При этом около месяца назад у него закончилась медицинская страховка. Но он не придал этому значения, пока на прошлой неделе не почувствовал недомогание."На четвертый день, когда я сам не мог даже дойти до кухни, друзья настояли на поездке в госпиталь. Бали — это как большая деревня. Больницы здесь еще не достигли пика прогресса XXI века", — пишет турист. Несмотря на то что сам автор сравнил остров с деревней, цены в местном медучреждении оказались вполне городскими. Без полиса только прием у доктора обошелся в 1,5 тысячи рублей. При этом лечения россиянину не назначили. Его осмотрели, сделали анализы и с температурой под 40 градусов отправили обратно в отель. Стоимость всех процедур в итоге составила 20 тысяч рублей."От безысходности я рассмеялся и понял, что медицинской помощи на Бали ждать бесполезно. Анализы пришли, я отправил их своей знакомой в России, которая работает в больнице. Она назначила мне лечение и пристально следила за моим состоянием онлайн", — рассказал Макс.Отметим, что сейчас прямых перелетов из России на Бали нет, но добраться туда можно с пересадкой в Турции или ОАЭ.
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), новости - туризм, китай, индонезия

Российский турист рассказал, как его лечили от коронавируса на Бали

13:32 25.11.2020
 
© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Аэропорт города Денпасар
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россиянин, заразившийся коронавирусом на Бали, рассказал, как на острове лечат заболевших и почему туристам стоит заранее позаботиться о страховом полисе, сообщает TourDom.
Разгар пандемии блогер Макс застал в Китае. Но зимовать решил подальше от очага распространения COVID-19 и отправился на Бали. При этом около месяца назад у него закончилась медицинская страховка. Но он не придал этому значения, пока на прошлой неделе не почувствовал недомогание.
"На четвертый день, когда я сам не мог даже дойти до кухни, друзья настояли на поездке в госпиталь. Бали — это как большая деревня. Больницы здесь еще не достигли пика прогресса XXI века", — пишет турист.
Несмотря на то что сам автор сравнил остров с деревней, цены в местном медучреждении оказались вполне городскими. Без полиса только прием у доктора обошелся в 1,5 тысячи рублей. При этом лечения россиянину не назначили. Его осмотрели, сделали анализы и с температурой под 40 градусов отправили обратно в отель. Стоимость всех процедур в итоге составила 20 тысяч рублей.
"От безысходности я рассмеялся и понял, что медицинской помощи на Бали ждать бесполезно. Анализы пришли, я отправил их своей знакомой в России, которая работает в больнице. Она назначила мне лечение и пристально следила за моим состоянием онлайн", — рассказал Макс.
Отметим, что сейчас прямых перелетов из России на Бали нет, но добраться туда можно с пересадкой в Турции или ОАЭ.
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ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19ТуризмБали (остров)Новости - ТуризмКитайИндонезия
 
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