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В ворота канцелярии Меркель врезался автомобиль
В ворота канцелярии Меркель врезался автомобиль
В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:28
2020-11-25T12:28
2020-11-25T16:17
ангела меркель
германия
в мире
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. СМИ сообщают об одном пострадавшем, ему оказывают помощь. В местной полиции рассказали, что водителя задержали. Ограждение повреждено, но не пробито. Машину уже отогнали на другую сторону дороги. Это черный Volkswagen Golf, белой краской с одной стороны на нем написано "Стоп политике глобализации", с другой — "Вы — проклятые убийцы детей и пожилых людей". По данным СМИ, нарушитель хотел передать письмо Меркель.Сейчас на месте происшествия находятся полицейские и журналисты. По информации BIld, этот же Volkswagen Golf пытался протаранить забор ведомства Меркель в 2014 году: тогда на одной стороне автомобиля написали "Пора покончить с убивающими людей изменениями климата", на другой — "Николь, я люблю тебя". За рулем был 48-летний мужчина, он ехал на низкой скорости, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.
германия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586283455_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_0e9b0a50994b716337675cb801367b68.jpg
Автомобиль врезался в ворота канцелярии Меркель в Берлине. Кадры с места ЧП
В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. СМИ сообщают об одном пострадавшем, ему оказывают помощь. В местной полиции рассказали, что водителя задержали.
2020-11-25T12:28
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PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангела меркель, германия, в мире
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель
.
СМИ сообщают об одном пострадавшем, ему оказывают помощь. В местной полиции рассказали, что водителя задержали.
Ограждение повреждено, но не пробито. Машину уже отогнали на другую сторону дороги.
Это черный Volkswagen Golf, белой краской с одной стороны на нем написано "Стоп политике глобализации", с другой — "Вы — проклятые убийцы детей и пожилых людей". По данным СМИ, нарушитель хотел передать письмо Меркель.
Сейчас на месте происшествия находятся полицейские и журналисты.
По информации BIld, этот же Volkswagen Golf пытался протаранить забор ведомства Меркель в 2014 году: тогда на одной стороне автомобиля написали "Пора покончить с убивающими людей изменениями климата", на другой — "Николь, я люблю тебя". За рулем был 48-летний мужчина, он ехал на низкой скорости, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.