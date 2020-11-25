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В ворота канцелярии Меркель врезался автомобиль

В ворота канцелярии Меркель врезался автомобиль

В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. РИА Новости, 25.11.2020

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ангела меркель

германия

в мире

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. СМИ сообщают об одном пострадавшем, ему оказывают помощь. В местной полиции рассказали, что водителя задержали. Ограждение повреждено, но не пробито. Машину уже отогнали на другую сторону дороги. Это черный Volkswagen Golf, белой краской с одной стороны на нем написано "Стоп политике глобализации", с другой — "Вы — проклятые убийцы детей и пожилых людей". По данным СМИ, нарушитель хотел передать письмо Меркель.Сейчас на месте происшествия находятся полицейские и журналисты. По информации BIld, этот же Volkswagen Golf пытался протаранить забор ведомства Меркель в 2014 году: тогда на одной стороне автомобиля написали "Пора покончить с убивающими людей изменениями климата", на другой — "Николь, я люблю тебя". За рулем был 48-летний мужчина, он ехал на низкой скорости, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

германия

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2020

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Автомобиль врезался в ворота канцелярии Меркель в Берлине. Кадры с места ЧП В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. СМИ сообщают об одном пострадавшем, ему оказывают помощь. В местной полиции рассказали, что водителя задержали. 2020-11-25T12:28 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангела меркель, германия, в мире