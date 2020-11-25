https://ria.ru/20201125/arest-1586268767.html

Обвиняемого в превышении полномочий экс-прокурора Новосибирска арестовали

Обвиняемого в превышении полномочий экс-прокурора Новосибирска арестовали

Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия заключил под стражу бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференеца, обвиняемого в... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:48

2020-11-25T14:48

2020-11-25T14:48

новосибирск

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1400x0_80_0_0_b6d6ef619a9514bb06ebb71cad4ffdbe.jpg

НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия заключил под стражу бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференеца, обвиняемого в превышении полномочий, сообщается на сайте суда."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25.11.2020 в отношении обвиняемого Ференеца Д.Л. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 21 сутки, то есть до 13 января 2021 года", - говорится в сообщении.В суде уточнили, что ходатайство об аресте Ференеца в суде заявил старший следователь первого следственного отдела пятого следственного управления Главного следственного управления СК РФ.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Денис Ференец был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".Источник пояснил, что возбуждение уголовного дела и задержание бывшего прокурора связано с делом местного предпринимателя, бывшего председателя совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап" Олега Ярового, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере.По словам собеседника агентства, правоохранительные органы задокументировали противоправные действия Ференеца, а также бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной в интересах Ярового. Аверину суд в среду также заключил под стражу.Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в 2016 году, а в текущем году он ушел в отставку.

https://ria.ru/20201125/bashkiriya-1586224305.html

https://ria.ru/20201105/mer-1583282120.html

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, новосибирская область, происшествия