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Обвиняемого в превышении полномочий экс-прокурора Новосибирска арестовали
Обвиняемого в превышении полномочий экс-прокурора Новосибирска арестовали
Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия заключил под стражу бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференеца, обвиняемого в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:48
2020-11-25T14:48
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия заключил под стражу бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференеца, обвиняемого в превышении полномочий, сообщается на сайте суда."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25.11.2020 в отношении обвиняемого Ференеца Д.Л. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 21 сутки, то есть до 13 января 2021 года", - говорится в сообщении.В суде уточнили, что ходатайство об аресте Ференеца в суде заявил старший следователь первого следственного отдела пятого следственного управления Главного следственного управления СК РФ.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Денис Ференец был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".Источник пояснил, что возбуждение уголовного дела и задержание бывшего прокурора связано с делом местного предпринимателя, бывшего председателя совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап" Олега Ярового, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере.По словам собеседника агентства, правоохранительные органы задокументировали противоправные действия Ференеца, а также бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной в интересах Ярового. Аверину суд в среду также заключил под стражу.Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в 2016 году, а в текущем году он ушел в отставку.
https://ria.ru/20201125/bashkiriya-1586224305.html
https://ria.ru/20201105/mer-1583282120.html
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новосибирск, новосибирская область, происшествия

Обвиняемого в превышении полномочий экс-прокурора Новосибирска арестовали

14:48 25.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия заключил под стражу бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференеца, обвиняемого в превышении полномочий, сообщается на сайте суда.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25.11.2020 в отношении обвиняемого Ференеца Д.Л. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 21 сутки, то есть до 13 января 2021 года", - говорится в сообщении.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 11:55
В Башкирии экс-министра оправдали по делу о превышении полномочий
В суде уточнили, что ходатайство об аресте Ференеца в суде заявил старший следователь первого следственного отдела пятого следственного управления Главного следственного управления СК РФ.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Денис Ференец был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 23:36
В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
Источник пояснил, что возбуждение уголовного дела и задержание бывшего прокурора связано с делом местного предпринимателя, бывшего председателя совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап" Олега Ярового, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере.
По словам собеседника агентства, правоохранительные органы задокументировали противоправные действия Ференеца, а также бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной в интересах Ярового. Аверину суд в среду также заключил под стражу.
Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в 2016 году, а в текущем году он ушел в отставку.
 
НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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