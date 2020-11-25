https://ria.ru/20201125/apple-1586207772.html

Стала известна себестоимость iPhone 12

Стала известна себестоимость iPhone 12

Новый iPhone 12 обходится производителю в 373 доллара, если учитывать только компоненты. На подсчеты японских аналитиков ссылается Nikkei. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:36

2020-11-25T10:36

2020-11-25T10:36

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новый iPhone 12 обходится производителю в 373 доллара, если учитывать только компоненты. На подсчеты японских аналитиков ссылается Nikkei.Самой дорогой частью смартфона оказалась OLED-матрица, стоимость которой оценивается в 70 долларов. На втором месте оказался чипсет Apple A14 Bionic (40 долларов), третье за флэш-памятью производства Samsung (19 долларов). Фотосенсоры Sony оцениваются в 5,5-7,4 доллара.Более продвинутый iPhone 12 Pro Apple обходится в 406 долларов, то есть всего на 33 доллара дороже, чем базовая версия смартфона.Остальное в розничной цене новых iPhone — затраты на разработку, рекламу, маркетинг, логистику и другое. В России базовая версия iPhone 12 продается за 79 990 рублей (889 долларов по текущему курсу), а за iPhone 12 Pro просят 99 990 рублей (1322 доллара).

https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, nikkei, apple iphone, apple, технологии