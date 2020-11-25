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https://ria.ru/20201125/apple-1586207772.html
Стала известна себестоимость iPhone 12
Стала известна себестоимость iPhone 12
Новый iPhone 12 обходится производителю в 373 доллара, если учитывать только компоненты. На подсчеты японских аналитиков ссылается Nikkei. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:36
2020-11-25T10:36
риа наука
samsung
nikkei
apple iphone
apple
технологии
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новый iPhone 12 обходится производителю в 373 доллара, если учитывать только компоненты. На подсчеты японских аналитиков ссылается Nikkei.Самой дорогой частью смартфона оказалась OLED-матрица, стоимость которой оценивается в 70 долларов. На втором месте оказался чипсет Apple A14 Bionic (40 долларов), третье за флэш-памятью производства Samsung (19 долларов). Фотосенсоры Sony оцениваются в 5,5-7,4 доллара.Более продвинутый iPhone 12 Pro Apple обходится в 406 долларов, то есть всего на 33 доллара дороже, чем базовая версия смартфона.Остальное в розничной цене новых iPhone — затраты на разработку, рекламу, маркетинг, логистику и другое. В России базовая версия iPhone 12 продается за 79 990 рублей (889 долларов по текущему курсу), а за iPhone 12 Pro просят 99 990 рублей (1322 доллара).
https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html
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samsung, nikkei, apple iphone, apple, технологии

Стала известна себестоимость iPhone 12

10:36 25.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 mini
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новый iPhone 12 обходится производителю в 373 доллара, если учитывать только компоненты. На подсчеты японских аналитиков ссылается Nikkei.
Самой дорогой частью смартфона оказалась OLED-матрица, стоимость которой оценивается в 70 долларов. На втором месте оказался чипсет Apple A14 Bionic (40 долларов), третье за флэш-памятью производства Samsung (19 долларов). Фотосенсоры Sony оцениваются в 5,5-7,4 доллара.
iPhone 12 3 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 08:00РИА Наука
Обзор iPhone 12 Pro: что на самом деле представляет собой флагман Apple?
Более продвинутый iPhone 12 Pro Apple обходится в 406 долларов, то есть всего на 33 доллара дороже, чем базовая версия смартфона.
Остальное в розничной цене новых iPhone — затраты на разработку, рекламу, маркетинг, логистику и другое. В России базовая версия iPhone 12 продается за 79 990 рублей (889 долларов по текущему курсу), а за iPhone 12 Pro просят 99 990 рублей (1322 доллара).
 
РИА НаукаSamsungNikkeiApple iPhoneAppleТехнологии
 
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