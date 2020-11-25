https://ria.ru/20201125/antiseptik-1586299429.html

СК предъявил обвинение свердловскому производителю опасного антисептика

СК предъявил обвинение свердловскому производителю опасного антисептика

Следственные органы предъявили обвинение производителю антисептика, от употребления внутрь которого, возможно, скончались восемь человек в Якутии, сообщает в... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:03

2020-11-25T17:03

2020-11-25T17:03

республика саха (якутия)

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

свердловская область

алданский район

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение производителю антисептика, от употребления внутрь которого, возможно, скончались восемь человек в Якутии, сообщает в среду пресс-служба свердловского управления СК РФ.Ранее сообщалось, что 18 ноября девять жителей села Томтор Таттинского района Якутии купили пятилитровую канистру антисептика со спиртосодержащим веществом и употребили его внутрь. Семь из них скончались после того, как выпили антисептик, еще двое находятся в коме. Еще один случай отравления антисептиком с летальным исходом был зарегистрирован 21 ноября в селе Угоян Алданского района Якутии. По данным республиканского Роспотребнадзора, все погибшие и пострадавшие употребляли антисептик ANTISEPT'S, произведенный в Свердловской области."Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По данным следствия, с апреля по ноябрь 2020 года обвиняемый в помещении специально оборудованного цеха в одном из поселков Сысертского района производил, хранил и в дальнейшем сбывал кожный антисептик для рук, для изготовления которого применял заведомо непригодное для косметических товаров сырье. Также, чтобы сбыть продукцию, мужчина "неправомерно выдал и использовал официальный документ, который якобы удостоверял соответствие произведенного антисептика требованиям безопасности", уточнили в СУСК.Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, представители полиции на территории всех муниципалитетов региона проводят проверки торговых сетей, магазинов, предприятий, рыночных комплексов, киосков, учреждений образования. По его словам, на данный момент сыщики уже изъяли порядка 2,5 тысячи литров ANTISEPT'S.Ранее свердловский Роспотребнадзор заявил, что лабораторные исследования ANTISEPT'S установили содержание метилового спирта в продукции от 62 до 69% в разных пробах при максимально допустимом значении в 3,5%.

https://ria.ru/20200620/1573223595.html

https://ria.ru/20200608/1572605304.html

республика саха (якутия)

свердловская область

алданский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, алданский район, происшествия