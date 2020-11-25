Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/antiseptik-1586299429.html
СК предъявил обвинение свердловскому производителю опасного антисептика
СК предъявил обвинение свердловскому производителю опасного антисептика
Следственные органы предъявили обвинение производителю антисептика, от употребления внутрь которого, возможно, скончались восемь человек в Якутии, сообщает в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:03
2020-11-25T17:03
республика саха (якутия)
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
свердловская область
алданский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение производителю антисептика, от употребления внутрь которого, возможно, скончались восемь человек в Якутии, сообщает в среду пресс-служба свердловского управления СК РФ.Ранее сообщалось, что 18 ноября девять жителей села Томтор Таттинского района Якутии купили пятилитровую канистру антисептика со спиртосодержащим веществом и употребили его внутрь. Семь из них скончались после того, как выпили антисептик, еще двое находятся в коме. Еще один случай отравления антисептиком с летальным исходом был зарегистрирован 21 ноября в селе Угоян Алданского района Якутии. По данным республиканского Роспотребнадзора, все погибшие и пострадавшие употребляли антисептик ANTISEPT'S, произведенный в Свердловской области."Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По данным следствия, с апреля по ноябрь 2020 года обвиняемый в помещении специально оборудованного цеха в одном из поселков Сысертского района производил, хранил и в дальнейшем сбывал кожный антисептик для рук, для изготовления которого применял заведомо непригодное для косметических товаров сырье. Также, чтобы сбыть продукцию, мужчина "неправомерно выдал и использовал официальный документ, который якобы удостоверял соответствие произведенного антисептика требованиям безопасности", уточнили в СУСК.Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, представители полиции на территории всех муниципалитетов региона проводят проверки торговых сетей, магазинов, предприятий, рыночных комплексов, киосков, учреждений образования. По его словам, на данный момент сыщики уже изъяли порядка 2,5 тысячи литров ANTISEPT'S.Ранее свердловский Роспотребнадзор заявил, что лабораторные исследования ANTISEPT'S установили содержание метилового спирта в продукции от 62 до 69% в разных пробах при максимально допустимом значении в 3,5%.
https://ria.ru/20200620/1573223595.html
https://ria.ru/20200608/1572605304.html
республика саха (якутия)
свердловская область
алданский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, алданский район, происшествия

СК предъявил обвинение свердловскому производителю опасного антисептика

17:03 25.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение производителю антисептика, от употребления внутрь которого, возможно, скончались восемь человек в Якутии, сообщает в среду пресс-служба свердловского управления СК РФ.
Ранее сообщалось, что 18 ноября девять жителей села Томтор Таттинского района Якутии купили пятилитровую канистру антисептика со спиртосодержащим веществом и употребили его внутрь. Семь из них скончались после того, как выпили антисептик, еще двое находятся в коме. Еще один случай отравления антисептиком с летальным исходом был зарегистрирован 21 ноября в селе Угоян Алданского района Якутии. По данным республиканского Роспотребнадзора, все погибшие и пострадавшие употребляли антисептик ANTISEPT'S, произведенный в Свердловской области.
Средства защиты - РИА Новости, 1920, 20.06.2020
20 июня, 10:57Распространение нового коронавируса
Названа главная ошибка при использовании антисептика
"Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с апреля по ноябрь 2020 года обвиняемый в помещении специально оборудованного цеха в одном из поселков Сысертского района производил, хранил и в дальнейшем сбывал кожный антисептик для рук, для изготовления которого применял заведомо непригодное для косметических товаров сырье. Также, чтобы сбыть продукцию, мужчина "неправомерно выдал и использовал официальный документ, который якобы удостоверял соответствие произведенного антисептика требованиям безопасности", уточнили в СУСК.
Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, представители полиции на территории всех муниципалитетов региона проводят проверки торговых сетей, магазинов, предприятий, рыночных комплексов, киосков, учреждений образования. По его словам, на данный момент сыщики уже изъяли порядка 2,5 тысячи литров ANTISEPT'S.
Ранее свердловский Роспотребнадзор заявил, что лабораторные исследования ANTISEPT'S установили содержание метилового спирта в продукции от 62 до 69% в разных пробах при максимально допустимом значении в 3,5%.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.06.2020
8 июня, 04:54Распространение нового коронавируса
Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
 
Республика Саха (Якутия)Валерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская областьАлданский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:29Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Лента новостейМолния