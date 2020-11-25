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https://ria.ru/20201125/amsterdam-1586253949.html
Суд в Амстердаме назначил нового судью в деле о скифском золоте
Суд в Амстердаме назначил нового судью в деле о скифском золоте
Новый судья назначен в деле о скифском золоте, дело будут рассматривать трое судей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Марьям... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:44
2020-11-25T14:26
культура
юнеско
нидерланды
киев
амстердам
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый судья назначен в деле о скифском золоте, дело будут рассматривать трое судей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Марьям ван Пулгейст.Апелляционный суд Амстердама 28 октября удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей по делу о скифском золоте - Дуко Оранье."Суд назначил нового судью - господина Левина, так что теперь дело будут рассматривать судьи апелляционной инстанции Хофмейер-Рюттен (президент), Ван Тёйлл Ван Сероскеркен-Роэл и Левин", - сообщила представитель суда.По ее словам, стороны были проинформированы об этом решении, их попросили представить свои предложения относительно дальнейшего процесса рассмотрения дела."Все стороны должны представить свои предложения в суд в письменной форме 8 декабря 2020 года; все они должны ответить на замечания друг друга 22 декабря. Суд ожидает их ответов", - добавила ван Пулгейст.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.
https://ria.ru/20200709/1574091143.html
https://ria.ru/20190716/1556577131.html
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юнеско, нидерланды, киев, амстердам, в мире

Суд в Амстердаме назначил нового судью в деле о скифском золоте

13:44 25.11.2020 (обновлено: 14:26 25.11.2020)
 
© AP Photo / Franka BrunsЭкспонаты выставки скифского искусства в Берлине
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Franka Bruns
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый судья назначен в деле о скифском золоте, дело будут рассматривать трое судей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Марьям ван Пулгейст.
Апелляционный суд Амстердама 28 октября удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей по делу о скифском золоте - Дуко Оранье.
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"Суд назначил нового судью - господина Левина, так что теперь дело будут рассматривать судьи апелляционной инстанции Хофмейер-Рюттен (президент), Ван Тёйлл Ван Сероскеркен-Роэл и Левин", - сообщила представитель суда.
По ее словам, стороны были проинформированы об этом решении, их попросили представить свои предложения относительно дальнейшего процесса рассмотрения дела.
"Все стороны должны представить свои предложения в суд в письменной форме 8 декабря 2020 года; все они должны ответить на замечания друг друга 22 декабря. Суд ожидает их ответов", - добавила ван Пулгейст.
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Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.
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