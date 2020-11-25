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Сенатор выступил против ограничений торговли алкоголем на Новый Год
Сенатор выступил против ограничений торговли алкоголем на Новый Год
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский высказался против запрета на продажу алкоголя 1 и 2 января, поскольку это приведет на рынок... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:38
2020-11-25T11:38
султан хамзаев
здоровье - общество
валерий рязанский
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский высказался против запрета на продажу алкоголя 1 и 2 января, поскольку это приведет на рынок контрафактную продукцию.Ранее член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил письмо на имя министра торговли Дениса Мантурова с предложением запретить продажу алкогольной продукции 1 и 2 января. Хамзаев отметил, что новогодние праздники оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом обращений к медикам. При этом региональные системы здравоохранения и так испытывают повышенную нагрузку из-за распространения коронавирусной инфекции."Чем больше запретов, тем больше на рынок придет суррогатов", - сказал Рязанский РИА Новости.Он отметил, что должна быть цивилизованная торговля сертифицированной, проверенной алкогольной продукцией.При этом сенатор не исключил, что, возможно, и стоит принимать системные меры по сокращению торговых точек по продаже алкоголя, "чтобы нельзя было купить такую продукцию, просто выйдя из подъезда".
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султан хамзаев, здоровье - общество, валерий рязанский, общество

Сенатор выступил против ограничений торговли алкоголем на Новый Год

11:38 25.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский высказался против запрета на продажу алкоголя 1 и 2 января, поскольку это приведет на рынок контрафактную продукцию.
Ранее член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил письмо на имя министра торговли Дениса Мантурова с предложением запретить продажу алкогольной продукции 1 и 2 января. Хамзаев отметил, что новогодние праздники оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом обращений к медикам. При этом региональные системы здравоохранения и так испытывают повышенную нагрузку из-за распространения коронавирусной инфекции.
"Чем больше запретов, тем больше на рынок придет суррогатов", - сказал Рязанский РИА Новости.
Он отметил, что должна быть цивилизованная торговля сертифицированной, проверенной алкогольной продукцией.
При этом сенатор не исключил, что, возможно, и стоит принимать системные меры по сокращению торговых точек по продаже алкоголя, "чтобы нельзя было купить такую продукцию, просто выйдя из подъезда".
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Султан ХамзаевЗдоровье - ОбществоВалерий РязанскийОбщество
 
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