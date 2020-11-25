Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201125/aliev-1586223903.html
Алиев пообещал восстановить в Кельбаджаре курортную зону
Алиев пообещал восстановить в Кельбаджаре курортную зону
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти восстановят Кельбаджарский район, перешедший под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению по... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:52
2020-11-25T11:52
ситуация в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584648787_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_814b431844ebe341eec6b111b58e736e.jpg
БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти восстановят Кельбаджарский район, перешедший под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, в том числе курортную зону "Истису".В среду минобороны Азербайджана заявило, что армия республики вошла в оставленный войсками Армении Кельбаджарский район."Мы восстановим Кяльбаджар (Кельбаджар - ред.), пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь. В Кяльбаджаре будет развиваться сельское хозяйство, особенно животноводство. Там у нас есть большие пастбища. У Кяльбаджара есть богатые природные источники, ресурсы... В советское время в Кяльбаджаре производилась вода "Истису", которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь и Истису возвращается под наш контроль. В свое время эта была курортная зона... Мы все восстановим, отстроим Кяльбаджар заново, села, город Кяльбаджар. Я дал поручение, чтобы был подготовлен генеральный план реконструкции города - не только самого города Кяльбаджар, но и всех городов, и жизнь вернется", - сказал Алиев в своем обращении народу, транслируемом по гостелеканалу АЗТВ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. Согласно договоренности, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходят под контроль Баку. Стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201124/aliev-1586032373.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584648787_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_5ded159900064f2909c5c31a55327922.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны азербайджана, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев пообещал восстановить в Кельбаджаре курортную зону

11:52 25.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей КоцАрмяне прощаются с монастырем Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха"
Армяне прощаются с монастырем Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти восстановят Кельбаджарский район, перешедший под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, в том числе курортную зону "Истису".
В среду минобороны Азербайджана заявило, что армия республики вошла в оставленный войсками Армении Кельбаджарский район.
"Мы восстановим Кяльбаджар (Кельбаджар - ред.), пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь. В Кяльбаджаре будет развиваться сельское хозяйство, особенно животноводство. Там у нас есть большие пастбища. У Кяльбаджара есть богатые природные источники, ресурсы... В советское время в Кяльбаджаре производилась вода "Истису", которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь и Истису возвращается под наш контроль. В свое время эта была курортная зона... Мы все восстановим, отстроим Кяльбаджар заново, села, город Кяльбаджар. Я дал поручение, чтобы был подготовлен генеральный план реконструкции города - не только самого города Кяльбаджар, но и всех городов, и жизнь вернется", - сказал Алиев в своем обращении народу, транслируемом по гостелеканалу АЗТВ.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. Согласно договоренности, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходят под контроль Баку. Стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Агдам - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 10:37Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:29Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Лента новостейМолния