https://ria.ru/20201125/aliev-1586223903.html

Алиев пообещал восстановить в Кельбаджаре курортную зону

Алиев пообещал восстановить в Кельбаджаре курортную зону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти восстановят Кельбаджарский район, перешедший под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению по... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:52

2020-11-25T11:52

2020-11-25T11:52

ситуация в нагорном карабахе

минобороны азербайджана

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти восстановят Кельбаджарский район, перешедший под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, в том числе курортную зону "Истису".В среду минобороны Азербайджана заявило, что армия республики вошла в оставленный войсками Армении Кельбаджарский район."Мы восстановим Кяльбаджар (Кельбаджар - ред.), пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь. В Кяльбаджаре будет развиваться сельское хозяйство, особенно животноводство. Там у нас есть большие пастбища. У Кяльбаджара есть богатые природные источники, ресурсы... В советское время в Кяльбаджаре производилась вода "Истису", которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь и Истису возвращается под наш контроль. В свое время эта была курортная зона... Мы все восстановим, отстроим Кяльбаджар заново, села, город Кяльбаджар. Я дал поручение, чтобы был подготовлен генеральный план реконструкции города - не только самого города Кяльбаджар, но и всех городов, и жизнь вернется", - сказал Алиев в своем обращении народу, транслируемом по гостелеканалу АЗТВ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. Согласно договоренности, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходят под контроль Баку. Стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201124/aliev-1586032373.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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минобороны азербайджана, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире