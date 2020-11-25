Алиев пообещал восстановить в Кельбаджаре курортную зону
© РИА Новости / Андрей КоцАрмяне прощаются с монастырем Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха"
БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти восстановят Кельбаджарский район, перешедший под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, в том числе курортную зону "Истису".
В среду минобороны Азербайджана заявило, что армия республики вошла в оставленный войсками Армении Кельбаджарский район.
"Мы восстановим Кяльбаджар (Кельбаджар - ред.), пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь. В Кяльбаджаре будет развиваться сельское хозяйство, особенно животноводство. Там у нас есть большие пастбища. У Кяльбаджара есть богатые природные источники, ресурсы... В советское время в Кяльбаджаре производилась вода "Истису", которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь и Истису возвращается под наш контроль. В свое время эта была курортная зона... Мы все восстановим, отстроим Кяльбаджар заново, села, город Кяльбаджар. Я дал поручение, чтобы был подготовлен генеральный план реконструкции города - не только самого города Кяльбаджар, но и всех городов, и жизнь вернется", - сказал Алиев в своем обращении народу, транслируемом по гостелеканалу АЗТВ.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. Согласно договоренности, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходят под контроль Баку. Стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.