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Акции AstraZeneca третий день падают на сомнениях в эффективности вакцины
Акции AstraZeneca третий день падают на сомнениях в эффективности вакцины
Акции британской фармацевтической компании AstraZeneca дешевеют третий день подряд на неуверенности в достаточной эффективности ее вакцины от COVID-19,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:47
2020-11-25T13:47
2020-11-25T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
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оксфордский университет
майкл блумберг
оксфорд
сша
в мире
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Акции британской фармацевтической компании AstraZeneca дешевеют третий день подряд на неуверенности в достаточной эффективности ее вакцины от COVID-19, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13:36 мск акции AstraZeneca дешевеют на 0,66%, до 79,47 фунта стерлингов, а с начала недели они потеряли уже 4,4% стоимости.В понедельник AstraZeneca сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины, разрабатываемой совместно с учеными из Оксфорда, показал среднюю эффективность на уровне 70%. По данным фармкомпании, участники получали два разных варианта дозировки вакцины, один из них показал эффективность на уровне 90%, другой — на уровне 62%.Агентство Блумберг ранее в среду сообщило, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, что дозировка вакцины, разработанной компаний AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.AstraZeneca Plc, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, была образована путем слияния в 1999 году британской Zeneca Group Plc и шведской Astra AB. Компания занимается разработкой, производством и реализацией препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, неврологических, а также онкологических заболеваний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, astrazeneca , оксфордский университет, майкл блумберг, оксфорд, сша, в мире
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Акции британской фармацевтической компании AstraZeneca
дешевеют третий день подряд на неуверенности в достаточной эффективности ее вакцины от COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13:36 мск акции AstraZeneca дешевеют на 0,66%, до 79,47 фунта стерлингов, а с начала недели они потеряли уже 4,4% стоимости.
В понедельник AstraZeneca сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины, разрабатываемой совместно с учеными из Оксфорда, показал среднюю эффективность на уровне 70%. По данным фармкомпании, участники получали два разных варианта дозировки вакцины, один из них показал эффективность на уровне 90%, другой — на уровне 62%.
Агентство Блумберг ранее в среду сообщило, ссылаясь на советника администрации действующего президента США
Дональда Трампа Монсефа Слауи, что дозировка вакцины, разработанной компаний AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.
AstraZeneca Plc, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, была образована путем слияния в 1999 году британской Zeneca Group Plc и шведской Astra AB. Компания занимается разработкой, производством и реализацией препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, неврологических, а также онкологических заболеваний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.