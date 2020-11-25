https://ria.ru/20201125/aegis-1586255378.html

Правящая партия Японии поддержала размещение американской системы ПРО

Правящая партия Японии поддержала размещение американской системы ПРО

В правящей партии Японии поддержали систему раннего обнаружения Aegis морского базирования, сочтя ее единственным возможным вариантом, сообщило в среду... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:49

2020-11-25T13:49

2020-11-25T21:16

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ТОКИО, 25 ноя - РИА Новости. В правящей партии Японии поддержали систему раннего обнаружения Aegis морского базирования, сочтя ее единственным возможным вариантом, сообщило в среду информационное агентство Киодо.По его данным, законодатели от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии обсудили планы размещения системы Aegis на двух кораблях взамен отвергнутого американского проекта наземной ПРО Aegis Asore."Если мы сравним все планы, то у нас нет никаких других вариантов, помимо строительства кораблей с системами Aegis", - приводит Киодо слова представителя участвующей в совещании группы политиков ЛДП Таку Оцуки.Как уже сообщалось, строительство двух эсминцев с системой Aegis для ПРО обойдется Японии более чем в 500 миллиардов иен (4,8 миллиарда) долларов, что окажется дороже системы Aegis Аsore.Ранее в этом году Япония отказалась от наземного размещения на территории страны предлагаемой США системы ПРО под предлогом технических проблем и растущих цен.Aegis Аsore обошелся бы Японии в 400 миллиардов иен. А размещение системы ПРО на новых кораблях с дополнительными расходами может увеличить стоимость ее до 700 миллиардов иен, а строительство кораблей для этого займет по меньшей мере пять лет.Решение должно быть принято к концу года.Япония хочет построить новые средства ПРО под предлогом защиты от баллистических ракет КНДР, которые в прошлом неоднократно пролетали во время испытаний над японской территорией.В июне этого года Япония отказалась от размещения американской системы раннего обнаружения Aegis Asore в префектуре Акита, причиной была названа опасность падения на жилые дома отработанных частей ракет-перехватчиков. В этой связи японцы рассматривали создание своей системы ПРО на кораблях или плавучих морских платформах, от которых потом отказались в пользу кораблей.

https://ria.ru/20190521/1553656070.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190412/1552649657.html

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япония, сша, безопасность, в мире