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Правящая партия Японии поддержала размещение американской системы ПРО
Правящая партия Японии поддержала размещение американской системы ПРО
В правящей партии Японии поддержали систему раннего обнаружения Aegis морского базирования, сочтя ее единственным возможным вариантом, сообщило в среду... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:49
2020-11-25T21:16
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ТОКИО, 25 ноя - РИА Новости. В правящей партии Японии поддержали систему раннего обнаружения Aegis морского базирования, сочтя ее единственным возможным вариантом, сообщило в среду информационное агентство Киодо.По его данным, законодатели от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии обсудили планы размещения системы Aegis на двух кораблях взамен отвергнутого американского проекта наземной ПРО Aegis Asore."Если мы сравним все планы, то у нас нет никаких других вариантов, помимо строительства кораблей с системами Aegis", - приводит Киодо слова представителя участвующей в совещании группы политиков ЛДП Таку Оцуки.Как уже сообщалось, строительство двух эсминцев с системой Aegis для ПРО обойдется Японии более чем в 500 миллиардов иен (4,8 миллиарда) долларов, что окажется дороже системы Aegis Аsore.Ранее в этом году Япония отказалась от наземного размещения на территории страны предлагаемой США системы ПРО под предлогом технических проблем и растущих цен.Aegis Аsore обошелся бы Японии в 400 миллиардов иен. А размещение системы ПРО на новых кораблях с дополнительными расходами может увеличить стоимость ее до 700 миллиардов иен, а строительство кораблей для этого займет по меньшей мере пять лет.Решение должно быть принято к концу года.Япония хочет построить новые средства ПРО под предлогом защиты от баллистических ракет КНДР, которые в прошлом неоднократно пролетали во время испытаний над японской территорией.В июне этого года Япония отказалась от размещения американской системы раннего обнаружения Aegis Asore в префектуре Акита, причиной была названа опасность падения на жилые дома отработанных частей ракет-перехватчиков. В этой связи японцы рассматривали создание своей системы ПРО на кораблях или плавучих морских платформах, от которых потом отказались в пользу кораблей.
https://ria.ru/20190521/1553656070.html
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япония, сша, безопасность, в мире

Правящая партия Японии поддержала размещение американской системы ПРО

13:49 25.11.2020 (обновлено: 21:16 25.11.2020)
 
© U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. PendergrassУниверсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США
Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS San Jacinto ВМС США - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. Pendergrass
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 ноя - РИА Новости. В правящей партии Японии поддержали систему раннего обнаружения Aegis морского базирования, сочтя ее единственным возможным вариантом, сообщило в среду информационное агентство Киодо.
По его данным, законодатели от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии обсудили планы размещения системы Aegis на двух кораблях взамен отвергнутого американского проекта наземной ПРО Aegis Asore.
"Если мы сравним все планы, то у нас нет никаких других вариантов, помимо строительства кораблей с системами Aegis", - приводит Киодо слова представителя участвующей в совещании группы политиков ЛДП Таку Оцуки.
Как уже сообщалось, строительство двух эсминцев с системой Aegis для ПРО обойдется Японии более чем в 500 миллиардов иен (4,8 миллиарда) долларов, что окажется дороже системы Aegis Аsore.
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.05.2019
21 мая 2019, 06:39
Правящие в Японии партии осудили депутата за слова о "войне" с Россией
Ранее в этом году Япония отказалась от наземного размещения на территории страны предлагаемой США системы ПРО под предлогом технических проблем и растущих цен.
Aegis Аsore обошелся бы Японии в 400 миллиардов иен. А размещение системы ПРО на новых кораблях с дополнительными расходами может увеличить стоимость ее до 700 миллиардов иен, а строительство кораблей для этого займет по меньшей мере пять лет.
Решение должно быть принято к концу года.
Япония хочет построить новые средства ПРО под предлогом защиты от баллистических ракет КНДР, которые в прошлом неоднократно пролетали во время испытаний над японской территорией.
В июне этого года Япония отказалась от размещения американской системы раннего обнаружения Aegis Asore в префектуре Акита, причиной была названа опасность падения на жилые дома отработанных частей ракет-перехватчиков. В этой связи японцы рассматривали создание своей системы ПРО на кораблях или плавучих морских платформах, от которых потом отказались в пользу кораблей.
Церемония открытия американского комплекса ПРО Aegis Ashore на румынской военной базе в Девеселу - РИА Новости, 1920, 12.04.2019
12 апреля 2019, 18:05Акценты
Брешь или брешут про брешь. США поставят Румынии еще одну ПРОЧто же это за система у американцев в Румынии такая передовая, если и трех лет не простояла, а уже нуждается в замене? Впрочем, если это перенастройка с противоракет на "Томагавки", то все становится на свои места. Из ДРСМД американцы ведь не зря вышли.
 
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