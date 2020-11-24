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МИД Израиля объявил о запуске зоны свободной торговли с Украиной
МИД Израиля объявил о запуске зоны свободной торговли с Украиной
Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что начало действия зоны свободной торговли с Украиной 1 января 2021 года является большим достижением и... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:02
2020-11-24T17:02
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
израиль
украина
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что начало действия зоны свободной торговли с Украиной 1 января 2021 года является большим достижением и это выведет торговлю между странами на новый уровень."Запуск зоны свободной торговли между Израилем и Украиной 1 января выведет нашу торговлю на новый уровень, так как это создаст новые возможности, которые принесут пользу народам обеих стран. Это большое достижение", - написал Ашкенази в Twitter.Во вторник украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года.Украина и Израиль 21 января 2019 года подписали соглашение о зоне свободной торговли. При этом в украинской ассоциации поставщиков торговых сетей считают, что сотрудничество с Израилем в условиях ЗСТ будет невыгодно для Украины из-за жестких условий выхода на израильский рынок. Верховная рада в июле 2019 года ратифицировала соглашение о ЗСТ с Израилем. В августе того же года Зеленский подписал закон о ратификации соглашения.
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владимир зеленский, биньямин нетаньяху, израиль, украина, в мире

МИД Израиля объявил о запуске зоны свободной торговли с Украиной

17:02 24.11.2020
 
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : пресс-служба Президента Украины
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что начало действия зоны свободной торговли с Украиной 1 января 2021 года является большим достижением и это выведет торговлю между странами на новый уровень.
"Запуск зоны свободной торговли между Израилем и Украиной 1 января выведет нашу торговлю на новый уровень, так как это создаст новые возможности, которые принесут пользу народам обеих стран. Это большое достижение", - написал Ашкенази в Twitter.
Во вторник украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года.
Украина и Израиль 21 января 2019 года подписали соглашение о зоне свободной торговли. При этом в украинской ассоциации поставщиков торговых сетей считают, что сотрудничество с Израилем в условиях ЗСТ будет невыгодно для Украины из-за жестких условий выхода на израильский рынок. Верховная рада в июле 2019 года ратифицировала соглашение о ЗСТ с Израилем. В августе того же года Зеленский подписал закон о ратификации соглашения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Владимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИзраильУкраинаВ мире
 
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