Китайская ракета успешно вывела лунный зонд на заданную орбиту
© AP Photo / Andy WongСтарт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" c космодрома Цзюцюань, КНР
© AP Photo / Andy Wong
ВЭНЬЧАН (Китай), 24 ноя – РИА Новости. Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на заданную орбиту возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю, сообщили в государственном космическом управлении Китая (CNSA).
Пуск состоялся во вторник в 4.30 по местному времени (понедельник 23.30 мск) с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке лунного грунта на Землю, ранее это удавалось сделать только СССР и США. Планируется, что Китай доставит на Землю около 2 килограммов реголита.
"Запущенная с космодрома Вэньчан ракета-носитель "Чанчжэн-5 " после около 2200 секунд полёта успешно вывела аппарат для лунных исследований" Чанъэ-5" на заданную орбиту", - сообщили в ведомстве.
Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить. Далее миссию назначали на конец 2019 года, однако она вновь была отложена.
Ракета-носитель "Чанчжэн-5" является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. В июле этого года с ее помощью был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу -1"). В дальнейшем при помощи "Чанчжэн-5" планируется также вывод на орбиту базового модуля для строительства китайской космической станции.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это уже 353 миссия.