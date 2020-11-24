https://ria.ru/20201124/zond-1586008100.html

Китайская ракета успешно вывела лунный зонд на заданную орбиту

Китайская ракета успешно вывела лунный зонд на заданную орбиту

Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на заданную орбиту возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T01:34

2020-11-24T01:34

2020-11-24T01:34

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ВЭНЬЧАН (Китай), 24 ноя – РИА Новости. Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на заданную орбиту возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю, сообщили в государственном космическом управлении Китая (CNSA).Пуск состоялся во вторник в 4.30 по местному времени (понедельник 23.30 мск) с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке лунного грунта на Землю, ранее это удавалось сделать только СССР и США. Планируется, что Китай доставит на Землю около 2 килограммов реголита.Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить. Далее миссию назначали на конец 2019 года, однако она вновь была отложена.Ракета-носитель "Чанчжэн-5" является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. В июле этого года с ее помощью был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу -1"). В дальнейшем при помощи "Чанчжэн-5" планируется также вывод на орбиту базового модуля для строительства китайской космической станции.Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это уже 353 миссия.

https://ria.ru/20201124/zond-1586007107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, луна, марс, космос - риа наука, китай, сша