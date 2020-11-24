https://ria.ru/20201124/zoloto-1586141382.html

В Болгарии задержали украинцев со спрятанным в нижнем белье золотом

В Болгарии задержали украинцев со спрятанным в нижнем белье золотом

Три гражданки Украины и двое их спутников задержаны на контрольно-пропускном пункте в Болгарии при попытке провезти несколько килограммов контрабандных золотых... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T18:23

2020-11-24T18:23

2020-11-24T18:23

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Три гражданки Украины и двое их спутников задержаны на контрольно-пропускном пункте в Болгарии при попытке провезти несколько килограммов контрабандных золотых изделий, спрятанных в нижнем белье, сообщает местный портал "Хасково Прес".Инцидент произошел на КПП "Капитан-Андреево" в Хасковской области на границе с Турцией.При осмотре пассажиров микроавтобуса, следовавшего на Украину, у трех женщин в нижнем белье было обнаружено большое количество золотых колец, браслетов, колье и цепочек общим весом более трех килограммов и стоимостью около 268 тысяч левов (163 тысячи долларов).По распоряжению прокуратуры, нарушительницы привлечены к уголовной ответственности. Они освобождены под денежный залог.Кроме того, небольшое количество незадекларированных золотых изделий было обнаружено у двух спутников женщин, также граждан Украины. В отношении них был составлен акт о нарушении Закона о валютных ценностях.

https://radiosputnik.ria.ru/20200311/1568423277.html

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турция, болгария, украина, в мире