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https://ria.ru/20201124/zaryadka-1586105122.html
Смартфоны научат заряжаться по инфракрасному лучу
Смартфоны научат заряжаться по инфракрасному лучу
Южнокорейские ученые создали инфракрасную зарядку, способную работать со смартфонами. Об исследовании сообщает Mydrivers. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:39
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риа наука
южная корея
технологии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Южнокорейские ученые создали инфракрасную зарядку, способную работать со смартфонами. Об исследовании сообщает Mydrivers.Беспроводная зарядка основана на инфракрасном луче, который генерируется с помощью полупроводниковых оптических усилителей. Расстояние между излучателем и смартфоном может достигать нескольких метров. Сообщается, что даже в этом случае потери энергии минимальны.Технология предполагает и одновременную зарядку нескольких устройств, приемники которых сами настроятся под разные диапазоны волн инфракрасного излучения. Исследователи считают свою технологию совершенно безопасной для человека и животных. Сейчас инфракрасная зарядка готовится к внедрению в коммерческое использование и, возможно, через несколько лет на рынке появятся смартфоны, способные работать с ней.
https://ria.ru/20201101/besprovodnaya-zaryadka-1582339916.html
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южная корея, технологии

Смартфоны научат заряжаться по инфракрасному лучу

15:39 24.11.2020
 
© Depositphotos / Andrey PopovБеспроводная зарядка телефона
Беспроводная зарядка телефона - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Depositphotos / Andrey Popov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Южнокорейские ученые создали инфракрасную зарядку, способную работать со смартфонами. Об исследовании сообщает Mydrivers.
Беспроводная зарядка основана на инфракрасном луче, который генерируется с помощью полупроводниковых оптических усилителей. Расстояние между излучателем и смартфоном может достигать нескольких метров. Сообщается, что даже в этом случае потери энергии минимальны.
Беспроводная зарядка телефона - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 08:00РИА Наука
Секреты беспроводной зарядки. Пора менять смартфон?
Технология предполагает и одновременную зарядку нескольких устройств, приемники которых сами настроятся под разные диапазоны волн инфракрасного излучения.
Исследователи считают свою технологию совершенно безопасной для человека и животных. Сейчас инфракрасная зарядка готовится к внедрению в коммерческое использование и, возможно, через несколько лет на рынке появятся смартфоны, способные работать с ней.
 
РИА НаукаЮжная КореяТехнологии
 
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