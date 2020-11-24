https://ria.ru/20201124/zaryadka-1586105122.html

Смартфоны научат заряжаться по инфракрасному лучу

Смартфоны научат заряжаться по инфракрасному лучу

Южнокорейские ученые создали инфракрасную зарядку, способную работать со смартфонами. Об исследовании сообщает Mydrivers. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:39

2020-11-24T15:39

2020-11-24T15:39

риа наука

южная корея

технологии

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Южнокорейские ученые создали инфракрасную зарядку, способную работать со смартфонами. Об исследовании сообщает Mydrivers.Беспроводная зарядка основана на инфракрасном луче, который генерируется с помощью полупроводниковых оптических усилителей. Расстояние между излучателем и смартфоном может достигать нескольких метров. Сообщается, что даже в этом случае потери энергии минимальны.Технология предполагает и одновременную зарядку нескольких устройств, приемники которых сами настроятся под разные диапазоны волн инфракрасного излучения. Исследователи считают свою технологию совершенно безопасной для человека и животных. Сейчас инфракрасная зарядка готовится к внедрению в коммерческое использование и, возможно, через несколько лет на рынке появятся смартфоны, способные работать с ней.

https://ria.ru/20201101/besprovodnaya-zaryadka-1582339916.html

южная корея

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южная корея, технологии