https://ria.ru/20201124/zarplata-1586150871.html

Бастрыкин раскрыл, сколько россиян не получили зарплату

Бастрыкин раскрыл, сколько россиян не получили зарплату

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил на оперативном совещании, что за девять месяцев следователи возбудили около 1,4 тысячи... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T19:13

2020-11-24T19:13

2020-11-24T19:24

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил на оперативном совещании, что за девять месяцев следователи возбудили около 1,4 тысячи уголовных дел о невыплате заработной платы.Его слова передает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования дел о невыплате зарплаты. Он отметил, что в этом году задолженности по выплатам работникам увеличиваются. По данным Роструда, свыше 182 тысяч сотрудников в двух тысячах организаций не получили зарплату."За девять месяцев этого года следователями СК РФ по таким фактам возбуждены 1398 уголовных дел, по которым признаны потерпевшими более 20 тысяч граждан", - сказал Бастрыкин.Глава СК подчеркнул, что, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за эпидемии, следователи "ориентированы не на осуждение предпринимателей, а на обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями".По словам Бастрыкина, более 450 уголовных дел этой категории уже прекращены, задолженности были погашены."На стадии следствия возмещен ущерб на сумму 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, в целях обеспечения возмещения задолженности арестовано имущество обвиняемых стоимостью более одного миллиарда трехсот миллионов рублей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Бастрыкин поручил центральному аппарату проанализировать опыт работы следователей по расследованию дел о невыплате зарплаты, а также разработать рекомендации. Также он поручил провести служебные проверки против сотрудников следственного комитета в некоторых регионах, чья работа отмечена отрицательно.Глава ведомства сказал, что в целом за последние три года работа региональных следственных управлений по расследованию преступлений о невыплате зарплаты улучшилась.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/voyna-1585509701.html

https://realty.ria.ru/20201111/dolschiki-1584174820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по труду и занятости (роструд), александр бастрыкин, происшествия