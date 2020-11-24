Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/zarplata-1586150871.html
Бастрыкин раскрыл, сколько россиян не получили зарплату
Бастрыкин раскрыл, сколько россиян не получили зарплату
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил на оперативном совещании, что за девять месяцев следователи возбудили около 1,4 тысячи... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:13
2020-11-24T19:24
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
александр бастрыкин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:110:1280:830_1400x0_80_0_0_9919e368b4665bd4fb002713422e8dff.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил на оперативном совещании, что за девять месяцев следователи возбудили около 1,4 тысячи уголовных дел о невыплате заработной платы.Его слова передает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования дел о невыплате зарплаты. Он отметил, что в этом году задолженности по выплатам работникам увеличиваются. По данным Роструда, свыше 182 тысяч сотрудников в двух тысячах организаций не получили зарплату."За девять месяцев этого года следователями СК РФ по таким фактам возбуждены 1398 уголовных дел, по которым признаны потерпевшими более 20 тысяч граждан", - сказал Бастрыкин.Глава СК подчеркнул, что, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за эпидемии, следователи "ориентированы не на осуждение предпринимателей, а на обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями".По словам Бастрыкина, более 450 уголовных дел этой категории уже прекращены, задолженности были погашены."На стадии следствия возмещен ущерб на сумму 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, в целях обеспечения возмещения задолженности арестовано имущество обвиняемых стоимостью более одного миллиарда трехсот миллионов рублей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Бастрыкин поручил центральному аппарату проанализировать опыт работы следователей по расследованию дел о невыплате зарплаты, а также разработать рекомендации. Также он поручил провести служебные проверки против сотрудников следственного комитета в некоторых регионах, чья работа отмечена отрицательно.Глава ведомства сказал, что в целом за последние три года работа региональных следственных управлений по расследованию преступлений о невыплате зарплаты улучшилась.
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/voyna-1585509701.html
https://realty.ria.ru/20201111/dolschiki-1584174820.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_14:0:1266:939_1400x0_80_0_0_436e3b246f9f1f102a7881ba7b4af4ba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по труду и занятости (роструд), александр бастрыкин, происшествия

Бастрыкин раскрыл, сколько россиян не получили зарплату

19:13 24.11.2020 (обновлено: 19:24 24.11.2020)
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил на оперативном совещании, что за девять месяцев следователи возбудили около 1,4 тысячи уголовных дел о невыплате заработной платы.
Его слова передает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования дел о невыплате зарплаты. Он отметил, что в этом году задолженности по выплатам работникам увеличиваются. По данным Роструда, свыше 182 тысяч сотрудников в двух тысячах организаций не получили зарплату.
"За девять месяцев этого года следователями СК РФ по таким фактам возбуждены 1398 уголовных дел, по которым признаны потерпевшими более 20 тысяч граждан", - сказал Бастрыкин.
Глава СК подчеркнул, что, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за эпидемии, следователи "ориентированы не на осуждение предпринимателей, а на обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями".
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 13:38
Бастрыкин предупредил тех, кто куражится на памяти о Войне
По словам Бастрыкина, более 450 уголовных дел этой категории уже прекращены, задолженности были погашены.
"На стадии следствия возмещен ущерб на сумму 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, в целях обеспечения возмещения задолженности арестовано имущество обвиняемых стоимостью более одного миллиарда трехсот миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Бастрыкин поручил центральному аппарату проанализировать опыт работы следователей по расследованию дел о невыплате зарплаты, а также разработать рекомендации. Также он поручил провести служебные проверки против сотрудников следственного комитета в некоторых регионах, чья работа отмечена отрицательно.
Глава ведомства сказал, что в целом за последние три года работа региональных следственных управлений по расследованию преступлений о невыплате зарплаты улучшилась.
Пикет обманутых дольщиков объекта Севастопольский проспект, 35 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 19:07
Группа для проработки эффективной защиты дольщиков появится в СК РФ
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Александр БастрыкинПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение
09:15Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
09:11Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
09:06В Москве 5947 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
09:00Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые
08:52Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
08:43Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
08:40МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
08:37Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
08:36В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
08:29Поклонская запустила новый социальный проект
08:27Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
08:26Роскачество рассказало, сколько должен стоить хороший телевизор
08:18Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии
08:01Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
08:00Колонизация других планет и освоение космоса: новые возможности 3D-печати
07:29Власти оценили ущерб от циклона в Приморье
07:14В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации
07:11На Сахалине школьник напал с ножом на одноклассника
Лента новостейМолния