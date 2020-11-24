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У нескольких детей, взятых в заложники в Петербурге, обнаружили ссадины
У нескольких детей, взятых в заложники в Петербурге, обнаружили ссадины
У нескольких детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, зафиксированы ссадины, а также выявили признаки ОРВИ,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:32
2020-11-24T19:32
захват заложников в колпино
колпинский район
колпино
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. У нескольких детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, зафиксированы ссадины, а также выявили признаки ОРВИ, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников."По первичной оценке, у детей обнаружены признаки ОРВИ, наличие температуры, у нескольких детей зафиксированы ссадины. В отношении двух детей будет произведено дополнительное обследование и организован перевод в профильное медицинское учреждение. Остальные дети - на отделении", - говорится в сообщении.Там отметили, что в настоящее время все дети находятся в больнице. "Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения, до того момента, пока врачи не будут спокойны за их состояние здоровья, речь о переводе в социальное учреждение не идет", - отмечают в аппарате детского омбудсмена.
https://ria.ru/20201124/motiv-1586127255.html
колпинский район
колпино
санкт-петербург
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры машин скорой помощи у дома, где держали детей в заложниках
У дома в Колпино скорые, они увезут спасенных после захвата детей на обследование в больницу.
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Сотрудник коммунальных служб рассказал о мужчине, захватившем заложников
Сотрудник коммунальных служб, работавший в квартире захватившего детей в заложники мужчины, рассказывает о нем.
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захват заложников в колпино, колпинский район, колпино, санкт-петербург, происшествия

У нескольких детей, взятых в заложники в Петербурге, обнаружили ссадины

19:32 24.11.2020
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. У нескольких детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, зафиксированы ссадины, а также выявили признаки ОРВИ, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.
Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников.
"По первичной оценке, у детей обнаружены признаки ОРВИ, наличие температуры, у нескольких детей зафиксированы ссадины. В отношении двух детей будет произведено дополнительное обследование и организован перевод в профильное медицинское учреждение. Остальные дети - на отделении", - говорится в сообщении.
Там отметили, что в настоящее время все дети находятся в больнице. "Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения, до того момента, пока врачи не будут спокойны за их состояние здоровья, речь о переводе в социальное учреждение не идет", - отмечают в аппарате детского омбудсмена.
Сотрудники полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Захват заложников в КолпиноКолпинский районКолпиноСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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