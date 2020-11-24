https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586154634.html

У нескольких детей, взятых в заложники в Петербурге, обнаружили ссадины

У нескольких детей, взятых в заложники в Петербурге, обнаружили ссадины

У нескольких детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, зафиксированы ссадины, а также выявили признаки ОРВИ,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T19:32

2020-11-24T19:32

2020-11-24T19:32

захват заложников в колпино

колпинский район

колпино

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. У нескольких детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, зафиксированы ссадины, а также выявили признаки ОРВИ, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников."По первичной оценке, у детей обнаружены признаки ОРВИ, наличие температуры, у нескольких детей зафиксированы ссадины. В отношении двух детей будет произведено дополнительное обследование и организован перевод в профильное медицинское учреждение. Остальные дети - на отделении", - говорится в сообщении.Там отметили, что в настоящее время все дети находятся в больнице. "Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения, до того момента, пока врачи не будут спокойны за их состояние здоровья, речь о переводе в социальное учреждение не идет", - отмечают в аппарате детского омбудсмена.

https://ria.ru/20201124/motiv-1586127255.html

колпинский район

колпино

санкт-петербург

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Кадры машин скорой помощи у дома, где держали детей в заложниках У дома в Колпино скорые, они увезут спасенных после захвата детей на обследование в больницу. 2020-11-24T19:32 true PT1M00S

Сотрудник коммунальных служб рассказал о мужчине, захватившем заложников Сотрудник коммунальных служб, работавший в квартире захватившего детей в заложники мужчины, рассказывает о нем. 2020-11-24T19:32 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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захват заложников в колпино, колпинский район, колпино, санкт-петербург, происшествия