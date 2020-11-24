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Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
Дети, которые несколько часов были в заложниках у мужчины в пригороде Петербурга Колпино, после освобождения "визуально" в порядке, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:27
2020-11-24T17:27
2020-11-24T17:45
захват заложников в колпино
колпино
общество
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Дети, которые несколько часов были в заложниках у мужчины в пригороде Петербурга Колпино, после освобождения "визуально" в порядке, сообщил журналистам глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий."Оценку состоянию детей, которых брали в заложники, дадут медики, визуально они все в порядке", - сказал чиновник.Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников.
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Сотрудник коммунальных служб рассказал о мужчине, захватившем заложников
Сотрудник коммунальных служб, работавший в квартире захватившего детей в заложники мужчины, рассказывает о нем.
2020-11-24T17:27
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РИА Новости
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