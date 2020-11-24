https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586129303.html

Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей

Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей

Дети, которые несколько часов были в заложниках у мужчины в пригороде Петербурга Колпино, после освобождения "визуально" в порядке, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:27

2020-11-24T17:27

2020-11-24T17:45

захват заложников в колпино

колпино

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586124791_222:76:1143:594_1400x0_80_0_0_1c535e1fdc52efaeeeef7c77238cc0e6.jpg

С -ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Дети, которые несколько часов были в заложниках у мужчины в пригороде Петербурга Колпино, после освобождения "визуально" в порядке, сообщил журналистам глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий."Оценку состоянию детей, которых брали в заложники, дадут медики, визуально они все в порядке", - сказал чиновник.Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников.

колпино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сотрудник коммунальных служб рассказал о мужчине, захватившем заложников Сотрудник коммунальных служб, работавший в квартире захватившего детей в заложники мужчины, рассказывает о нем. 2020-11-24T17:27 true PT0M29S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, захват заложников в колпино, колпино, общество, происшествия