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Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
Мужчина, захвативший в заложники детей в Колпино, сдался после переговоров, сейчас он в полиции, сообщил журналистам представитель УМВД Колпинского района. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:21
2020-11-24T17:21
2020-11-24T17:21
захват заложников в колпино
колпинский район
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября - РИА Новости. Мужчина, захвативший в заложники детей в Колпино, сдался после переговоров, сейчас он в полиции, сообщил журналистам представитель УМВД Колпинского района.Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в пригороде Петербурга Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них."В ходе переговоров мужчина сдался, он находится в полиции", - сообщил представитель полиции.Дети, по данным силовиков, не пострадали.
https://ria.ru/20201124/motiv-1586127255.html
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захват заложников в колпино, колпинский район, колпино, санкт-петербург, происшествия