https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586127951.html

Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино

Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино

Мужчина, захвативший в заложники детей в Колпино, сдался после переговоров, сейчас он в полиции, сообщил журналистам представитель УМВД Колпинского района. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:21

2020-11-24T17:21

2020-11-24T17:21

захват заложников в колпино

колпинский район

колпино

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября - РИА Новости. Мужчина, захвативший в заложники детей в Колпино, сдался после переговоров, сейчас он в полиции, сообщил журналистам представитель УМВД Колпинского района.Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в пригороде Петербурга Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них."В ходе переговоров мужчина сдался, он находится в полиции", - сообщил представитель полиции.Дети, по данным силовиков, не пострадали.

https://ria.ru/20201124/motiv-1586127255.html

колпинский район

колпино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в колпино, колпинский район, колпино, санкт-петербург, происшествия