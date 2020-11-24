https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586122843.html

Омбудсмен в Петербурге рассказала о захватившем детей в заложники

Омбудсмен в Петербурге рассказала о захватившем детей в заложники

Мужчина, который удерживал в заложниках шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, является по предварительной информации, биологическим отцом двоих... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:50

2020-11-24T16:50

2020-11-24T17:10

здоровье - общество

захват заложников в колпино

колпино

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Мужчина, который удерживал в заложниках шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, является по предварительной информации, биологическим отцом двоих из них, сообщили журналистам в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Ранее стало известно, что в полицию Колпинского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницы о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживал их шестерых детей. По данным источника РИА Новости, самому младшему из детей 3 года, старшему - 15 лет."По предварительной информации, мужчина является биологическим отцом двоих ребят. Двое младших детей имеют отчество Денисович, но отец не вписан в свидетельство о рождении", - говорится в сообщении.По данным аппарата омбудсмена, дети в семье – мальчики возрастом 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kolpino-1586123693.html

колпино

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Сотрудник коммунальных служб рассказал о мужчине, захватившем заложников Сотрудник коммунальных служб, работавший в квартире захватившего детей в заложники мужчины, рассказывает о нем. 2020-11-24T16:50 true PT0M29S

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здоровье - общество, захват заложников в колпино, колпино, санкт-петербург, происшествия