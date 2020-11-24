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Очевидец рассказал о захватившем в заложники детей в Петербурге
Очевидец рассказал о захватившем в заложники детей в Петербурге
Сотрудник коммунальных служб в Петербурге рассказал журналистам, что работал в квартире мужчины, чуть позже взявшего в заложники своих детей, тот показался ему... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:31
2020-11-24T16:09
захват заложников в колпино
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудник коммунальных служб в Петербурге рассказал журналистам, что работал в квартире мужчины, чуть позже взявшего в заложники своих детей, тот показался ему не пьяным, но выпившим.Ранее стало известно, что в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от местной жительницы о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей. По данным источника РИА Новости, самому младшему среди удерживаемых детей - 3 года, старшему - 15 лет.Мужчина не хамил, агрессивно себя не вел, добавил он.
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Сотрудник коммунальных служб рассказал о мужчине, захватившем заложников
Сотрудник коммунальных служб, работавший в квартире захватившего детей в заложники мужчины, рассказывает о нем.
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захват заложников в колпино, санкт-петербург, происшествия

Очевидец рассказал о захватившем в заложники детей в Петербурге

15:31 24.11.2020 (обновлено: 16:09 24.11.2020)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудник коммунальных служб в Петербурге рассказал журналистам, что работал в квартире мужчины, чуть позже взявшего в заложники своих детей, тот показался ему не пьяным, но выпившим.
Ранее стало известно, что в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от местной жительницы о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей. По данным источника РИА Новости, самому младшему среди удерживаемых детей - 3 года, старшему - 15 лет.

"Ну как, не пьяный, но выпивший. При мне не буянил, нормально все... Я с ним не общался, сделал работу и ушел. Супругу не видел, детишек тоже", - рассказал сантехник журналистам.

Мужчина не хамил, агрессивно себя не вел, добавил он.
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Захват заложников в КолпиноСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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