https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586102703.html

Очевидец рассказал о захватившем в заложники детей в Петербурге

Очевидец рассказал о захватившем в заложники детей в Петербурге

Сотрудник коммунальных служб в Петербурге рассказал журналистам, что работал в квартире мужчины, чуть позже взявшего в заложники своих детей, тот показался ему... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:31

2020-11-24T15:31

2020-11-24T16:09

захват заложников в колпино

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудник коммунальных служб в Петербурге рассказал журналистам, что работал в квартире мужчины, чуть позже взявшего в заложники своих детей, тот показался ему не пьяным, но выпившим.Ранее стало известно, что в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от местной жительницы о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей. По данным источника РИА Новости, самому младшему среди удерживаемых детей - 3 года, старшему - 15 лет.Мужчина не хамил, агрессивно себя не вел, добавил он.

https://ria.ru/20201124/semya-1586096178.html

санкт-петербург

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Сотрудник коммунальных служб рассказал о мужчине, захватившем заложников Сотрудник коммунальных служб, работавший в квартире захватившего детей в заложники мужчины, рассказывает о нем. 2020-11-24T15:31 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в колпино, санкт-петербург, происшествия