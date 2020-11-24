https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586094929.html
Источник заявил о денежных проблемах взявшего в заложники детей в Колпино
Источник заявил о денежных проблемах взявшего в заложники детей в Колпино
У мужчины, захватившего в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга Колпино, серьезные финансовые проблемы, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:54
2020-11-24T14:54
2020-11-24T15:06
захват заложников в колпино
колпино
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. У мужчины, захватившего в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга Колпино, серьезные финансовые проблемы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Как пояснили соседи, у него серьезные финансовые проблемы. Он сильно пьян", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586087846.html
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захват заложников в колпино, колпино, происшествия, санкт-петербург