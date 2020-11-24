https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586094929.html

Источник заявил о денежных проблемах взявшего в заложники детей в Колпино

Источник заявил о денежных проблемах взявшего в заложники детей в Колпино

У мужчины, захватившего в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга Колпино, серьезные финансовые проблемы, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:54

2020-11-24T14:54

2020-11-24T15:06

захват заложников в колпино

колпино

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. У мужчины, захватившего в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга Колпино, серьезные финансовые проблемы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Как пояснили соседи, у него серьезные финансовые проблемы. Он сильно пьян", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586087846.html

колпино

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в колпино, колпино, происшествия, санкт-петербург