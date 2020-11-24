https://ria.ru/20201124/zakonoproekt-1586057106.html
Госдума приняла во втором чтении законопроект о Госсовете
Госдума приняла во втором чтении законопроект о Госсовете
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:30
2020-11-24T12:30
2020-11-24T12:47
совет федерации рф
владимир путин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ.Инициатива была внесена в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию РФ.Законопроект определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом.Возглавит Госсовет президент. Членами Госсовета будут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и иные лица.Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.Согласно инициативе, заседания Госсовета будут проводиться регулярно в соответствии с планами, которые утверждает его председатель. Также Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, соответствующий субъект или муниципальное образование.В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.Также в законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.
https://ria.ru/20201030/gossovet-1582313208.html
https://ria.ru/20201124/gossovet-1586032649.html
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совет федерации рф, владимир путин, госдума рф, политика
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ.
Инициатива была внесена в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным
в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию РФ.
Законопроект определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом.
Возглавит Госсовет президент. Членами Госсовета будут председатель правительства, спикеры Совета Федерации
и Госдумы
, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и иные лица.
Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.
Согласно инициативе, заседания Госсовета будут проводиться регулярно в соответствии с планами, которые утверждает его председатель. Также Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, соответствующий субъект или муниципальное образование.
В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.
Также в законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.