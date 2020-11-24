Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201124/yana-rudkovskaya-1586052604.html
Рудковская добилась возбуждения уголовного дела против хейтеров
Рудковская добилась возбуждения уголовного дела против хейтеров
Яна Рудковская разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вместе с адвокатами добилась возбуждения уголовного дела против телеграм-канала и авторов... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:04
2020-11-24T16:04
евгений плющенко
шоубиз
гном гномыч
знаменитости
звезды
яна рудковская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586056982_0:330:1932:1417_1400x0_80_0_0_f9fb8506a268fbff2f9a5cecc4b389f0.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Яна Рудковская разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вместе с адвокатами добилась возбуждения уголовного дела против телеграм-канала и авторов журнала StarHit.В мае там появилась ложная информация о том, что у Саши (сына Рудковской и Евгения Плющенко, известного также, как Гном Гномыч) "имеется синдром Аспергера"."Я хочу предупредить наших недругов и людей, которые заказали эту лживую статью, что правосудие восторжествует. Мы долго к этому шли, и впереди нас ждет долгая борьба за правосудие, но я знаю, что мы победим", – заверила она.На этом Яна Рудковская останавливаться не собирается. Она отметила, что кроме расследования, в ходе которого должны будут найти виновных, вместе с юристом сейчас работает над тем, чтобы в России были приняты специальные законы по этой теме. По словам продюсера, если все получится, то по одному из них СМИ будет запрещено "публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей", а по другому – "каждое СМИ, опубликовавшее или перепечатавшее недостоверную информацию, несло за это ответственность". После выхода скандальной статьи продюсер записала в Instagram обращение к пользователям и хейтерам, пояснив: "Если бы Саша был ребенком с особенностями развития (не важно, с какими синдромами), наша семья точно бы это не скрывала! Долгое время я, Евгений и Дима (Билан. — Прим. ред.) являемся послами и волонтерами фонда "Обнаженные Сердца" Натальи Водяновой! Именно об этом была наша совместная история #немолчи! У Евгения есть группа детей с особенностями развития, которая тренируется на льду".Информацию о том, что полиция возбудила уголовное дело по факту публикации в СМИ о якобы имеющейся у сына Плющенко и Рудковской болезни, подтвердил РИА Новости и глава адвокатской конторы "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.
https://ria.ru/20201103/aleksandr-plyuschenko-1582779973.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586056982_89:202:1843:1518_1400x0_80_0_0_249c23ea3c8ebb8b503837823c443d93.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений плющенко, гном гномыч, знаменитости, звезды, яна рудковская

Рудковская добилась возбуждения уголовного дела против хейтеров

16:04 24.11.2020
 
© Фото : @rudkovskayaofficialФотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : @rudkovskayaofficial
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Яна Рудковская разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вместе с адвокатами добилась возбуждения уголовного дела против телеграм-канала и авторов журнала StarHit.
В мае там появилась ложная информация о том, что у Саши (сына Рудковской и Евгения Плющенко, известного также, как Гном Гномыч) "имеется синдром Аспергера".
"Я хочу предупредить наших недругов и людей, которые заказали эту лживую статью, что правосудие восторжествует. Мы долго к этому шли, и впереди нас ждет долгая борьба за правосудие, но я знаю, что мы победим", – заверила она.
На этом Яна Рудковская останавливаться не собирается. Она отметила, что кроме расследования, в ходе которого должны будут найти виновных, вместе с юристом сейчас работает над тем, чтобы в России были приняты специальные законы по этой теме.
По словам продюсера, если все получится, то по одному из них СМИ будет запрещено "публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей", а по другому – "каждое СМИ, опубликовавшее или перепечатавшее недостоверную информацию, несло за это ответственность".

"Нас ждет очень большое дело. Мы не собираемся никому ничего прощать. Таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания за их мерзкие действия, а также закрытия источников их лживой информации", – заявила Рудковская.

После выхода скандальной статьи продюсер записала в Instagram обращение к пользователям и хейтерам, пояснив: "Если бы Саша был ребенком с особенностями развития (не важно, с какими синдромами), наша семья точно бы это не скрывала! Долгое время я, Евгений и Дима (Билан. — Прим. ред.) являемся послами и волонтерами фонда "Обнаженные Сердца" Натальи Водяновой! Именно об этом была наша совместная история #немолчи! У Евгения есть группа детей с особенностями развития, которая тренируется на льду".
Информацию о том, что полиция возбудила уголовное дело по факту публикации в СМИ о якобы имеющейся у сына Плющенко и Рудковской болезни, подтвердил РИА Новости и глава адвокатской конторы "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.
Гном Гномыч - сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 16:57Культура
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
 
ШоубизЕвгений ПлющенкоГном ГномычЗнаменитостизвездыЯна Рудковская
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Жителя Кубани оправдали в убийстве ребенка
18:09В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
Лента новостейМолния