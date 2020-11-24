https://ria.ru/20201124/yana-rudkovskaya-1586052604.html

Рудковская добилась возбуждения уголовного дела против хейтеров

Рудковская добилась возбуждения уголовного дела против хейтеров

Яна Рудковская разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вместе с адвокатами добилась возбуждения уголовного дела против телеграм-канала и авторов... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:04

2020-11-24T16:04

2020-11-24T16:04

евгений плющенко

шоубиз

гном гномыч

знаменитости

звезды

яна рудковская

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Яна Рудковская разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вместе с адвокатами добилась возбуждения уголовного дела против телеграм-канала и авторов журнала StarHit.В мае там появилась ложная информация о том, что у Саши (сына Рудковской и Евгения Плющенко, известного также, как Гном Гномыч) "имеется синдром Аспергера"."Я хочу предупредить наших недругов и людей, которые заказали эту лживую статью, что правосудие восторжествует. Мы долго к этому шли, и впереди нас ждет долгая борьба за правосудие, но я знаю, что мы победим", – заверила она.На этом Яна Рудковская останавливаться не собирается. Она отметила, что кроме расследования, в ходе которого должны будут найти виновных, вместе с юристом сейчас работает над тем, чтобы в России были приняты специальные законы по этой теме. По словам продюсера, если все получится, то по одному из них СМИ будет запрещено "публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей", а по другому – "каждое СМИ, опубликовавшее или перепечатавшее недостоверную информацию, несло за это ответственность". После выхода скандальной статьи продюсер записала в Instagram обращение к пользователям и хейтерам, пояснив: "Если бы Саша был ребенком с особенностями развития (не важно, с какими синдромами), наша семья точно бы это не скрывала! Долгое время я, Евгений и Дима (Билан. — Прим. ред.) являемся послами и волонтерами фонда "Обнаженные Сердца" Натальи Водяновой! Именно об этом была наша совместная история #немолчи! У Евгения есть группа детей с особенностями развития, которая тренируется на льду".Информацию о том, что полиция возбудила уголовное дело по факту публикации в СМИ о якобы имеющейся у сына Плющенко и Рудковской болезни, подтвердил РИА Новости и глава адвокатской конторы "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.

https://ria.ru/20201103/aleksandr-plyuschenko-1582779973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений плющенко, гном гномыч, знаменитости, звезды, яна рудковская