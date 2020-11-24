Дело в шляпке: выставка Филипа Трейси в Петербурге

На выставку в "Эрарте", приуроченную к десятилетию музея, привезли 46 шляпок, которые создавались с начала девяностых по 2020-й. Это уже вторая экспозиция Филипа Трейси в Петербурге: первая — ретроспектива, пять лет назад — прошла с огромным успехом.

Поездкой в Петербург мастер остался очень доволен: город его вдохновил. Трейси создал модель, посвященную храму Спаса на Крови, купола которого напоминали ему женские шляпки. "Петербуржцы знают толк в прекрасном, потому что живут в окружении элегантности и красоты", — отметил он на пресс-конференции перед выставкой.

На фото: шляпа "Гарбо", весна-лето — 2013.