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https://ria.ru/20201124/vystavka-philip-treacy-v-erarta-1585527961.html
Дело в шляпке: выставка Филипа Трейси в Петербурге
Дело в шляпке: выставка Филипа Трейси в Петербурге
В Музее современного искусства "Эрарта" в Северной столице проходит выставка самого известного в мире шляпных дел мастера — Филипа Трейси. Именно он придумывал... РИА Новости, 24.11.2020
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культура
новости культуры
выставки
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филип трейси
александр маккуин
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санкт-петербург
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Музее современного искусства "Эрарта" в Северной столице проходит выставка самого известного в мире шляпных дел мастера — Филипа Трейси. Именно он придумывал головные уборы для фильмов про Гарри Поттера и сериала "Секс в большом городе", а среди его постоянных клиенток — Елизавета II и Леди Гага. Об ирландце, чьи работы давно стали не просто предметами гардероба, а музейными экспонатами, — в фотоленте РИА Новости.
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новости культуры, выставки, гарри поттер, филип трейси, александр маккуин, елизавета ii, санкт-петербург, мода, фото, фото - культура

Дело в шляпке: выставка Филипа Трейси в Петербурге

08:00 24.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Музее современного искусства "Эрарта" в Северной столице проходит выставка самого известного в мире шляпных дел мастера — Филипа Трейси. Именно он придумывал головные уборы для фильмов про Гарри Поттера и сериала "Секс в большом городе", а среди его постоянных клиенток — Елизавета II и Леди Гага. Об ирландце, чьи работы давно стали не просто предметами гардероба, а музейными экспонатами, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На выставку в "Эрарте", приуроченную к десятилетию музея, привезли 46 шляпок, которые создавались с начала девяностых по 2020-й. Это уже вторая экспозиция Филипа Трейси в Петербурге: первая — ретроспектива, пять лет назад — прошла с огромным успехом. 

Поездкой в Петербург мастер остался очень доволен: город его вдохновил. Трейси создал модель, посвященную храму Спаса на Крови, купола которого напоминали ему женские шляпки. "Петербуржцы знают толк в прекрасном, потому что живут в окружении элегантности и красоты", — отметил он на пресс-конференции перед выставкой. 

На фото: шляпа "Гарбо", весна-лето — 2013.

Выставка шляп Филипа Трейси в Санкт-Петербурге
1 из 10

На выставку в "Эрарте", приуроченную к десятилетию музея, привезли 46 шляпок, которые создавались с начала девяностых по 2020-й. Это уже вторая экспозиция Филипа Трейси в Петербурге: первая — ретроспектива, пять лет назад — прошла с огромным успехом. 

Поездкой в Петербург мастер остался очень доволен: город его вдохновил. Трейси создал модель, посвященную храму Спаса на Крови, купола которого напоминали ему женские шляпки. "Петербуржцы знают толк в прекрасном, потому что живут в окружении элегантности и красоты", — отметил он на пресс-конференции перед выставкой. 

На фото: шляпа "Гарбо", весна-лето — 2013.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Дизайнеру сейчас 53. Он родился в Ирландии в небольшом городке, рос в многодетной семье, помогал старшим в пекарне. Учился на журналиста в Дублинском колледже искусства и дизайна, но через пару лет решил стать модельером. Он переехал в Лондон, чтобы заниматься женскими головными уборами.

В Великобритании, на родине мастера, шляпы — не просто предмет гардероба, а часть культуры. Например, до сих пор их обязательно надевают на традиционные скачки в Аскоте.

На фото: портретная шляпа из розовых ниспадающих перьев, весна-лето — 2020.

Выставка шляп Филипа Трейси в Санкт-Петербурге
2 из 10

Дизайнеру сейчас 53. Он родился в Ирландии в небольшом городке, рос в многодетной семье, помогал старшим в пекарне. Учился на журналиста в Дублинском колледже искусства и дизайна, но через пару лет решил стать модельером. Он переехал в Лондон, чтобы заниматься женскими головными уборами.

В Великобритании, на родине мастера, шляпы — не просто предмет гардероба, а часть культуры. Например, до сих пор их обязательно надевают на традиционные скачки в Аскоте.

На фото: портретная шляпа из розовых ниспадающих перьев, весна-лето — 2020.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Известность в лондонских кругах Трейси приобрел благодаря протекции легендарной модницы Изабеллы Блоу. Она же открыла миру и гений Александра Маккуина.

Журналистка заказала 23-летнему дизайнеру головной убор для свадьбы. Трейси к делу подошел креативно, представив подобие средневекового шлема. Фешен-критик была в таком восторге, что предложила молодому человеку открыть мастерскую в подвале своего дома. Вскоре Блоу познакомила его с Карлом Лагерфельдом, и Филипа пригласили в Chanel.

На фото: шляпа "Кивер" для коллекции Александра Маккуина "Карусель", осень-зима — 2001.

Выставка шляп Филипа Трейси в Санкт-Петербурге
3 из 10

Известность в лондонских кругах Трейси приобрел благодаря протекции легендарной модницы Изабеллы Блоу. Она же открыла миру и гений Александра Маккуина.

Журналистка заказала 23-летнему дизайнеру головной убор для свадьбы. Трейси к делу подошел креативно, представив подобие средневекового шлема. Фешен-критик была в таком восторге, что предложила молодому человеку открыть мастерскую в подвале своего дома. Вскоре Блоу познакомила его с Карлом Лагерфельдом, и Филипа пригласили в Chanel.

На фото: шляпа "Кивер" для коллекции Александра Маккуина "Карусель", осень-зима — 2001.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Как и многие мастера, добившиеся мировой славы, он может себе позволить отказать покупателю. Даже если это Майкл Джексон. По словам Филипа, певец очень хотел приобрести его шляпку в форме корабля за 25 тысяч фунтов стерлингов, но дизайнер отказался продавать свое уникальное творение.  

Не исключая ручной труд, Филип активно пользуется и современными технологиями. Так, многие экспонаты на новой выставке напечатаны на 3D-принтере. 

На фото: шляпа "Металлические планеты", весна-лето — 2017.

Выставка шляп Филипа Трейси в Санкт-Петербурге
4 из 10

Как и многие мастера, добившиеся мировой славы, он может себе позволить отказать покупателю. Даже если это Майкл Джексон. По словам Филипа, певец очень хотел приобрести его шляпку в форме корабля за 25 тысяч фунтов стерлингов, но дизайнер отказался продавать свое уникальное творение.  

Не исключая ручной труд, Филип активно пользуется и современными технологиями. Так, многие экспонаты на новой выставке напечатаны на 3D-принтере. 

На фото: шляпа "Металлические планеты", весна-лето — 2017.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Иногда фантазия мастера настолько смела, что сложно догадаться, как работы единственного в мире шляпника haute couture крепятся к голове. Все потому, что шляпа для Трейси — не просто предмет гардероба, а украшение, завершающее образ.

"Люблю, когда мои работы помогают чувствовать себя на миллион", — говорит он. Стоят шляпы Трейси, правда, чуть дешевле: в среднем около пары тысяч долларов. 

На фото: большая шляпа "Розуэлл", осень-зима — 1998.

Выставка шляп Филипа Трейси в Санкт-Петербурге
5 из 10

Иногда фантазия мастера настолько смела, что сложно догадаться, как работы единственного в мире шляпника haute couture крепятся к голове. Все потому, что шляпа для Трейси — не просто предмет гардероба, а украшение, завершающее образ.

"Люблю, когда мои работы помогают чувствовать себя на миллион", — говорит он. Стоят шляпы Трейси, правда, чуть дешевле: в среднем около пары тысяч долларов. 

На фото: большая шляпа "Розуэлл", осень-зима — 1998.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Именно Филип придумывал шляпы для фильмов о Гарри Поттере, включая ту, что подсказывала новичкам Хогвартса факультет. И он же разрабатывал головные уборы героинь сериала "Секс в большом городе". 

По мнению модельера, вовсе необязательно носить шляпу, чтобы получить от нее удовольствие. Однако его знаменитые клиентки находят повод выгулять творения мастера. Заказы ему делают Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Сара Джессика Паркер и Леди Гага, которую Филип особенно любит за смелость и эксцентричность. А еще представительницы королевской семьи в Великобритании: в шляпке от Трейси Камилла Паркер-Боулз вышла замуж за Чарльза. 

На фото: шляпа "Полумесяц", весна-лето — 2001.

Выставка шляп Филипа Трейси в Санкт-Петербурге
6 из 10

Именно Филип придумывал шляпы для фильмов о Гарри Поттере, включая ту, что подсказывала новичкам Хогвартса факультет. И он же разрабатывал головные уборы героинь сериала "Секс в большом городе". 

По мнению модельера, вовсе необязательно носить шляпу, чтобы получить от нее удовольствие. Однако его знаменитые клиентки находят повод выгулять творения мастера. Заказы ему делают Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Сара Джессика Паркер и Леди Гага, которую Филип особенно любит за смелость и эксцентричность. А еще представительницы королевской семьи в Великобритании: в шляпке от Трейси Камилла Паркер-Боулз вышла замуж за Чарльза. 

На фото: шляпа "Полумесяц", весна-лето — 2001.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Многие из новых моделей Филипа выполнены из перьев. Мастер заворожен природным совершенством этого материала.

Есть и ностальгический мотив: для него это — воспоминание о детстве. Его родители держали птиц, за которыми мальчик любил наблюдать.

На фото: головной убор от-кутюр из перьев, осень-зима — 2019.

Выставка шляп Филипа Трейси в Санкт-Петербурге
7 из 10

Многие из новых моделей Филипа выполнены из перьев. Мастер заворожен природным совершенством этого материала.

Есть и ностальгический мотив: для него это — воспоминание о детстве. Его родители держали птиц, за которыми мальчик любил наблюдать.

На фото: головной убор от-кутюр из перьев, осень-зима — 2019.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Трейси сломал стереотип о том, что шляпы носят только пожилые дамы. "Еще до середины прошлого века для девушки было немыслимо выйти на улицу без головного убора. Шляпа тогда считалась консервативно-обязательным аксессуаром, а сегодня, наоборот, бунтарско-экстравагантным", — говорит он.

Трейси уверен, что головной убор — не просто предмет гардероба, но еще и отличная возможность расширить личное общения. Ведь невиннее, чем начать светскую беседу вопросом о погоде, может быть только комплимент шляпке. 

На фото: шляпа для коллекции Александра Маккуина La Dame Bleue, отсылающая к традиционному убору китайской невесты.

Выставка шляп Филипа Трейси в Санкт-Петербурге
8 из 10

Трейси сломал стереотип о том, что шляпы носят только пожилые дамы. "Еще до середины прошлого века для девушки было немыслимо выйти на улицу без головного убора. Шляпа тогда считалась консервативно-обязательным аксессуаром, а сегодня, наоборот, бунтарско-экстравагантным", — говорит он.

Трейси уверен, что головной убор — не просто предмет гардероба, но еще и отличная возможность расширить личное общения. Ведь невиннее, чем начать светскую беседу вопросом о погоде, может быть только комплимент шляпке. 

На фото: шляпа для коллекции Александра Маккуина La Dame Bleue, отсылающая к традиционному убору китайской невесты.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Вдохновением для мастера может послужить что угодно: цветок, птица, лобстер, птичья клетка, карусель, тарелка, бабочка, корабль, телефон, дерево… Он реализует самые безумные идеи. Хотя очень не любит, когда его сравнивают со Шляпником из Страны чудес.

Кстати, в викторианскую эпоху представители этой профессии были действительно фактически обречены на ментальные болезни: много работали с таким опасным материалом, как ртуть. 

На фото: шляпа "Гондола", 2012.

Выставка шляп Филипа Трейси в Санкт-Петербурге
9 из 10

Вдохновением для мастера может послужить что угодно: цветок, птица, лобстер, птичья клетка, карусель, тарелка, бабочка, корабль, телефон, дерево… Он реализует самые безумные идеи. Хотя очень не любит, когда его сравнивают со Шляпником из Страны чудес.

Кстати, в викторианскую эпоху представители этой профессии были действительно фактически обречены на ментальные болезни: много работали с таким опасным материалом, как ртуть. 

На фото: шляпа "Гондола", 2012.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Дизайнер считает, что шляпы "идут всем, у кого есть голова". Как выбрать свою? Совет от мастера: просто наденьте и посмотрите в зеркало — вы все поймете, ведь оно никогда не врет. 

Трейси уверен, что после пандемии нас ждет возвращение моды на эти головные уборы. "Для меня шляпа — символ позитива и надежды", — отметил дизайнер на пресс-конференции.

На фото: шляпа "Дымовая труба", осень-зима — 1999.

Выставка "Маэстро Филип Трейси" будет работать по 21 марта 2021 года. 

Выставка шляп Филипа Трейси в Санкт-Петербурге
10 из 10

Дизайнер считает, что шляпы "идут всем, у кого есть голова". Как выбрать свою? Совет от мастера: просто наденьте и посмотрите в зеркало — вы все поймете, ведь оно никогда не врет. 

Трейси уверен, что после пандемии нас ждет возвращение моды на эти головные уборы. "Для меня шляпа — символ позитива и надежды", — отметил дизайнер на пресс-конференции.

На фото: шляпа "Дымовая труба", осень-зима — 1999.

Выставка "Маэстро Филип Трейси" будет работать по 21 марта 2021 года. 

© РИА Новости / Алексей Даничев
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