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Распространение нового коронавируса
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Мишустин подписал постановление о продлении срока выплат медработникам
Мишустин подписал постановление о продлении срока выплат медработникам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:40
2020-11-24T19:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации."Производить ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальную социальную выплату ... следующим категориям людей: оказывающие медицинскую помощь ... по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции ..., не оказывающие медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, но контактирующие с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции при выполнении должностных обязанностей ..., врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия и мероприятия по обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, общество

Мишустин подписал постановление о продлении срока выплат медработникам

19:40 24.11.2020 (обновлено: 19:47 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Производить ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальную социальную выплату ... следующим категориям людей: оказывающие медицинскую помощь ... по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции ..., не оказывающие медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, но контактирующие с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции при выполнении должностных обязанностей ..., врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия и мероприятия по обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МишустинОбщество
 
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