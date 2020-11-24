https://ria.ru/20201124/vyplaty-1586155591.html

Мишустин подписал постановление о продлении срока выплат медработникам

Мишустин подписал постановление о продлении срока выплат медработникам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T19:40

2020-11-24T19:40

2020-11-24T19:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации."Производить ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальную социальную выплату ... следующим категориям людей: оказывающие медицинскую помощь ... по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции ..., не оказывающие медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, но контактирующие с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции при выполнении должностных обязанностей ..., врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия и мероприятия по обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/medrabotniki-1585370410.html

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