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Регионам окажут финансовую помощь на выплаты медработникам
Регионам окажут финансовую помощь на выплаты медработникам
Регионам России будет оказана финансовая помощь на выплаты медработникам, решение планируется принять в четверг, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:32
2020-11-24T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Регионам России будет оказана финансовая помощь на выплаты медработникам, решение планируется принять в четверг, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова"С 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года, безусловно, в зависимости от распространения новой коронавирусной инфекции, медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь, теперь устанавливаются специальные выплаты за нормативную смену. Сделано это, в том числе, по просьбе медицинских работников, которые работали в тяжелое время в весенний период с ковидом. И здесь, в соответствии с поручением президента, мы планируем не только выплачивать эти социальные выплаты, но еще и оказать дополнительную финансовую помощь регионам страны на подобного же рода выплаты для того, чтобы те медицинские работники, которые оказывают такого рода помощь, не потеряли в тех выплатах, которые им осуществлялись до 1 ноября 2020 года", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.По ее словам, планируется, что это решение будет принято на заседании правительства в этот четверг. При этом, добавила она, выплата за ноябрь должна произойти до 15 декабря 2020 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Регионам окажут финансовую помощь на выплаты медработникам

10:32 24.11.2020 (обновлено: 11:39 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Регионам России будет оказана финансовая помощь на выплаты медработникам, решение планируется принять в четверг, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
"С 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года, безусловно, в зависимости от распространения новой коронавирусной инфекции, медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь, теперь устанавливаются специальные выплаты за нормативную смену. Сделано это, в том числе, по просьбе медицинских работников, которые работали в тяжелое время в весенний период с ковидом. И здесь, в соответствии с поручением президента, мы планируем не только выплачивать эти социальные выплаты, но еще и оказать дополнительную финансовую помощь регионам страны на подобного же рода выплаты для того, чтобы те медицинские работники, которые оказывают такого рода помощь, не потеряли в тех выплатах, которые им осуществлялись до 1 ноября 2020 года", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
По ее словам, планируется, что это решение будет принято на заседании правительства в этот четверг. При этом, добавила она, выплата за ноябрь должна произойти до 15 декабря 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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