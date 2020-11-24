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Регионам окажут финансовую помощь на выплаты медработникам

Регионам окажут финансовую помощь на выплаты медработникам

Регионам России будет оказана финансовая помощь на выплаты медработникам, решение планируется принять в четверг, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:32

2020-11-24T10:32

2020-11-24T11:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Регионам России будет оказана финансовая помощь на выплаты медработникам, решение планируется принять в четверг, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова"С 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года, безусловно, в зависимости от распространения новой коронавирусной инфекции, медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь, теперь устанавливаются специальные выплаты за нормативную смену. Сделано это, в том числе, по просьбе медицинских работников, которые работали в тяжелое время в весенний период с ковидом. И здесь, в соответствии с поручением президента, мы планируем не только выплачивать эти социальные выплаты, но еще и оказать дополнительную финансовую помощь регионам страны на подобного же рода выплаты для того, чтобы те медицинские работники, которые оказывают такого рода помощь, не потеряли в тех выплатах, которые им осуществлялись до 1 ноября 2020 года", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.По ее словам, планируется, что это решение будет принято на заседании правительства в этот четверг. При этом, добавила она, выплата за ноябрь должна произойти до 15 декабря 2020 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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